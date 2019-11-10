Son Dakika Haberleri: "Yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi"
Son Dakika Güncel 'Yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi'

"Yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD'li teröristler tarafından Suriye'de yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD'li teröristler tarafından Suriye'de yaşam alanlarına döşenmiş 331 mayın ve 891 EYP'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın/EYP'den 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı (EYP) TSK tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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