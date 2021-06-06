Yaşam Becerileri Eğitimi Programı Uygulama Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında 04. 06. 2021 tarihinde "Yaşam Becerileri Eğitimi Programı" uygulama protokolü imzalanmıştır. Protokol imza töreninde Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL, Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanımız Sayın Dr. Murat AĞAR, Yeşilay Cemiyeti Kaynak Geliştirme ve Paydaş Yönetimi Direktörü Sayın Egemen AKYÜZ, Yeşilay Cemiyeti Yeşilay Eğitim Yönetimi Müdürü Sayın Hakan ÇETİN, Yeşilay Cemiyeti Paydaş İlişkileri Müdürü Sayın Salih Noyan ERGÜL ve Yeşilay Akademi Direktörü Sayın Şeyda TOP katılmıştır. Yaşam Becerileri Eğitimi Programı Uygulama Protokolünü Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Sayın Avukat Osman Baturhan DURSUN imzaladı.

Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL konuşmasında çocuk ve gençlerimizi tüm bağımlılıklara karşı korumak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara yeni bir programımın eklenmesi ile duyduğu heyecanı ifade etmiştir. Birincil önleme faaliyetlerine Yaşam Becerileri Programının da eklenerek bağımlılıkla mücadelemizin geniş kapsamlı yürütüldüğüne dikkat çeken Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL yürütülen çalışmalarla çocuk ve ergenlere yaşam becerileri kazandırarak bağımlılıklara karşı etkili korumayı amaçladıklarını söyledi. Ayrıca öğrencilere kazandırılacak yaşam becerileri aracılığı ile zorlayıcı yaşam olayları karşısında başa çıkma becerilerini geliştirmeyi de hedeflediklerini belirtti.