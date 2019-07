Yaşam boyu spor bu merkezde

Her yaşta spor aktivitelerine katılmayı ve spor yapmayı bir yaşam biçimi olarak benimsetmeyi hedefleyen Şehitkamil Belediyesi, İbrahimli Spor Merkezinde binlerce spor tutkununu buluşturuyor.

Yaz döneminde basketbol, badminton, masa tenisi, satranç, temel jimnastik, geleneksel çocuk oyunları, çocuk pilatesi, fitnes, pilates, zumba ve aerobik branşlarına ilgi duyan farklı yaşlardaki bin 700 kişiye sağlıklı ve modern şartlarda spor yapma imkanı sağlayan Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezinde, yaşam boyu herkes için spor faaliyetlerinin en güzel örnekleri yaşanıyor. Hafta boyunca günde 15 saat aralıksız olarak faaliyetlerin sürdürüldüğü spor merkezinde anne ve babalar, tercih ettikleri seans seçeneklerine göre çocuklarıyla eş zamanlı olarak spor yapma imkanı elde ediyorlar.



Her noktada farklı bir mutluluk



İbrahimli Spor Merkezine gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tesis içerisinde farklı branşlarda çalışmaların gerçekleştirildiği her noktada farklı bir mutluluğa şahit olduğunu söyledi. Fadıloğlu, açıklamasında, "Vatandaşlarımızın yaşam boyu spor yapmaları küçük yaşlardan başlayarak ileri yaşlara kadar sürekli sportif faaliyetlerin içerisinde yer almaları bizim için çok değerli. Bu amaçla ilçemizin farklı noktalarına kazandırdığımız yüzme havuzları, stadyumlar, spor merkezilerinde olduğu gibi İbrahimli Spor Merkezinde de farklı yaşlarda binlerce kişiyi sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda bin 700'ün üzerinde üyeye hizmet veren tesiste gün boyunca bir yandan basketbol, badminton, temel cimnastik gibi branşlarla çocuklarımıza ve gençlerimize bir diğer yanda fitness, pilates, zumba gibi branşlarla yetişkinlere eğitimler veriliyor. Tesis içerisinde yer alan rekreasyon alanlarında ise değerli velilerimiz kitap okuyarak, satranç ve masa tenisi oynayarak çocuklarının çalışmalarını bitmesini bekliyorlar. Tesisin her noktasında farklı bir mutluluğa şahit oluyoruz. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bizlere güvenerek çocuklarını teslim eden velilerimiz başta olmak üzere çalışmalarda emeği geçen tüm antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

