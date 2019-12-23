'Yaşam Döngüsü' reklam filmine Kristal Elma'dan büyük ödül - Son Dakika
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'Yaşam Döngüsü' reklam filmine Kristal Elma'dan büyük ödül

6 saat önce

Allianz'ın 'Yaşam Döngüsü' filmi, bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'nda Film, TV, Sinema" kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.

'Yaşam Döngüsü' reklam filmine Kristal Elma'dan büyük ödül, System.String[]

Allianz'ın 'Yaşam Döngüsü' filmi, bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'nda Film, TV, Sinema" kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.


Yeni nesil sigortacılığın öncülerinden Allianz Türkiye, Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'ndan iki ödülle döndü. "Film, TV, Sinema" kategorisinde "Büyük Ödül"ün sahibi olan Allianz Türkiye ayrıca "Sigorta ve Finansal Hizmetler" kategorisinde de en iyi film seçilerek "Kristal Elma"nın sahibi oldu.


"Kristal Elma'da bir kez daha 'Büyük Ödül'e layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz"


"Yaşam Döngüsü" reklam filmiyle başarılı bir sonuca imza atan Allianz Türkiye'nin Pazarlama ve Dijital Sigortalar Direktörü Onur Kırcı, "Türkiye'nin en önemli kreatiflik ve pazarlama etkinliği olarak kabul edilen Kristal Elma'da bir kez daha 'Büyük Ödül'e layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2017 yılında başlattığımız 'Allianz Seninle' mottomuz ile birçok platformda birbirinden değerli 10'dan fazla ödüle layık görülmüştük. Yayımlandığı andan itibaren büyük beğeni toplayan 'Yaşam Döngüsü' filmimiz de sosyal medyada aldığı ödüllerin yanı sıra Epica 2019'da ülkemizi temsil eden az sayıda çalışmanın içinde yer alarak Bronz ödül kazanmıştı. 'Film - TV, Sinema' kategorisinde 'Büyük Ödül', 'Sigorta ve Finansal Hizmetler' kategorisinde 'Kristal Elma' kazanmamızı sağlayan bu son reklam filmimizle bizi, müşterilerimizle kurduğumuz duygusal bağı daha da güçlendirme hedefimize taşıyan iş ve hayal ortaklarımız, kreatif ajans Concept, medya ajansları Ingage ve Mindshare'e de ayrıca çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Reklam filmi, bir baba ile oğulun, 30 yıllık zaman dilimindeki değişimleri, birbirlerine hastalıkta, sağlıkta, üzüntü ve mutlulukta verdiği destek, duygu dolu sahnelerle izleyiciye ulaşmıştı. Filmde, hayat ne getirirse getirsin birbirinden hiç ayrılmayan baba ile oğulun hikayesine Cem Adrian ve Hande Mehan tarafından seslendirilen, söz ve müziği İlhan Şeşen'e ait "Sen Benim Şarkılarımsın" parçası eşlik etmişti. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
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