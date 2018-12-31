Yaşam Elekleri Bağışları Türgök'e Kitap Olacak

Sergiden elde edilen gelir Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) Kabartma Baskılı Kitaplar projesine aktarılacak.

Armağan Portakal ve Benan Bilek'in bir yıl boyunca ayda bir buluşma ile düzenledikleri ve sadece İzmirli değil İstanbul, Kayseri, Balıkesir, Muğla ve Denizli'den katılan kadınlarla daha da zenginleşen Yaşam Elekleri Atölyeleri'nde mutlu sona ulaşıldı. İşledikleri elekleri bağışlayan 31 kadın, toplam 49 eleği merkezi İzmir'de olan Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nın Kabartma Baskılı Kitaplar projesi için sergilediler. Sergiye İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Muzaffer Tunçağ da katıldı.

GÖRMEYENLERE RENK OLACAKLAR

İlk kez 15 yıl önce Benan Bilek tarafından yapılan ve yıllar içinde bir sanat çalışması haline gelen "Un Eleği Üzerine İplikler ile Resimler", geçtiğimiz yıl Torlak Çiftliği Kurucusu Armağan Portakal'ın önerisiyle bir atölye çalışmasına dönüştü. Büyük bir ilgiyle karşılanan atölyelere sadece İzmir'den değil farklı illerden de katılımlar oldu. Tam gün süren etkinlik boyunca katılımcılar elek üzerine kendi istedikleri resimleri aktardılar ve farklı işleme tekniklerini bir arada kullanarak eleklerini renklendirdiler. Her atölyenin başlangıcında Benan Bilek'in "Bu elekler herkesin kendi yaşamından süzdüğü görüntüler ve renklerle esere dönüşecek. Onlar sizin yaşam elekleriniz, bu nedenle her biri farklı enerjiler taşıyacak. Siz sadece özgürce işleyin" sözleriyle iplik ve elekleri buluşturan katılımcılar eşsiz ürünlere imza attı. Katılımcıların bazıları kendi evlerini, yaşam alanları resmederken, kimisi de eleğine hayallerini aktardı. Sonunda deniz dibi görüntülerinden mandalalara, göl kıyısından balkonları çiçekli evlere, baykuşlara, flamingolara kadar rengarenk elekler ortaya çıktı.

Asuman Kaftan, Ayla Demiray, Ayşın Aksu, Banu Yüksel, BernevAtlıer, Cahide Deniz, Dilek Ihlamur, Faika Evrim Uysal, Fatma Eken, Figen Baran Akın, Firdevs Kırman, Handan Küçükören, Hande Kahraman, Hayal Vanlıoğlu, Hülya Yetiş, İnci Tüfekçi, Meltem Tanfer, Mine Tezcan, Mukaddes Başkaya, Nurgül Iğdır Çakar, Özay Zorlu, Özlem Ulus, Sabahat Poyraz, Selmin Çıray, Sevilay Soysal, Sevilay Suyabatmaz, Sibel Akçil, Zehra Akbaş, Zerrin İlker, Zerrin Karabey, Zeynep Karagöl'ün sevgi, umut ve paylaşımı işledikleri eleklerinde kendi renklerini bulan katılımcılar TÜRGÖK'ün Ödünç Kabartma Kitaplarına bağış yaparak bu eleklere sahip oldular.