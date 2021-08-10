Gaziantep'te Yaşam Evi yardıma muhtaç vatandaşlara yuva oluyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaşam Evi, yardıma muhtaç vatandaşlara ve engelli bireylere yuva oluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyeciliğin temel unsurlarını doğrudan yerine getirmeyi gaye edinen Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yaşam Evi'yle şehir genelinde ve komşu illerde bakıma muhtaç olduğu gözlemlenen vatandaşlara kucak açıyor.

Kimileri fiziksel engeli, kimileri ruhsal problemleri kimileri de yaşlı olmasının getirdiği sorunları Yaşam Evi'nde verilen şefkatli hizmetle en aza indirgiyor ya da son veriyor.

Görevlileriyle ve üyeleriyle her birinin büyük bir ailenin ferdi olduğu samimi bir ortam oluşturan Yaşam Evi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle bireylerin motivasyonu arttırılıyor.