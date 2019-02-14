Yaşam Hastanesi'ne Ziyaret
1 saat önce
AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ile Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Saygılı 31 Mart Mahalli İdareler seçimi için Yaşam Hastanesi'ni ziyaret etti.
Başkan Dağdelen ve Başkan Saygılı, seçim ziyareti kapsamında gittikleri Özel Yaşam Hastanesi'nde hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Akçelik ile görüştü. Daha sonra personeli ve hastaları kısa süreliğine ziyaret etti. Ziyarette 31 Mart Mahalli İdareler seçimi konuşuldu.
Ziyaret konusunda bilgi veren Başkan Dağdelen, "Şehrimize sağlık alanında önemli hizmetler veren Yaşam Hastanesi'ni ziyaretimiz sırasında, sağlık kuruluşunun sahibi Ömer Akçelik ve çalışanları ile hasbihal ettik" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:33 Kaynak: Bültenler
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