Yaşam Hastanesi'ne Ziyaret

Başkan Dağdelen ve Başkan Saygılı, seçim ziyareti kapsamında gittikleri Özel Yaşam Hastanesi'nde hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Akçelik ile görüştü. Daha sonra personeli ve hastaları kısa süreliğine ziyaret etti. Ziyarette 31 Mart Mahalli İdareler seçimi konuşuldu.

Ziyaret konusunda bilgi veren Başkan Dağdelen, "Şehrimize sağlık alanında önemli hizmetler veren Yaşam Hastanesi'ni ziyaretimiz sırasında, sağlık kuruluşunun sahibi Ömer Akçelik ve çalışanları ile hasbihal ettik" dedi.