Yaşam İçin En Doğru Adres: Jüpiter'in Uydusu Europa - Son Dakika

Jüpiter'in Europa'sı uzaylı yaşamı için en ideal koşulları sağlıyor!

Europa'nın buzlu dış yüzeyinin altında bir tür yaşam bulma konusunda süreç ilerledikçe tahminleri artan bilim adamlarına göre, Jüpiter'in uydularından birinde UZAYLILAR bir şekilde var olabilir.

Hayatın Dünya'dan uzakta olup olmadığı, bilim adamları için en büyük gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, uzaylı yaşam formlarının güneş sisteminin başka yerlerinde de var olabileceğine inanıyor.

Bilim adamları, Jüpiter'in uydularını, özellikle de Europa'yı, yaşama olası bir ev olarak işaret ediyorlar.

Europa'nın buzlu dış yüzeyinin altında, gelgit ısınması olarak bilinen bir süreç nedeniyle donma sıcaklıklarına rağmen gezegen çapında bir su kütlesi bulunur. Gelgit ısınması, ayların gezegeninin, bu durumda Jüpiter'in yerçekimi kuvvetinin, ay uydularının içini gererek, suyu bu durumda tutacak kadar ısınmasına neden olduğu yerdir.

Almanya, Köln Üniversitesi'nden gezegen bilimcisi Profesör Joachim Saur şunları söyledi: "Sıvı su, silikat manto ile doğrudan temas halinde olduğundan, Avrupa yaşanabilirlik için en iyi adaylardan biridir."

"Yani, minerallerin kabuktan okyanusa sızma ihtimali var. Kimyasal bileşiklerde ne kadar zenginse, yaşamın evrimi için o kadar iyi" cümlesini kurdu.

Prof Saur, Exo-Oceans projesinin proje koordinatörüdür.

JUICE ÇOK BİLGİ SAĞLAYACAK

Araştırma grubu, su yaşamın bir göstergesi olduğu için diğer gök cisimlerinde su kütleleri baktıkları ilk yer olur.

Exo-Oceans, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) gelecek yıl kalkması planlanan ve 2029 yılına kadar Europa'ya ulaşması planlanan Jüpiter Buzlu Aylar Kaşifi (JUICE) görevinin başlatılmasına yardımcı oluyor. Ancak JUICE, Callisto ve Ganymeade gibi Jüpiter'in diğer uydularından bazılarını da keşfedecek.

Ancak araştırmacılara göre Europa, yaşamı bulmak için en iyi ihtimallerden biri olarak ön görülüyor.

İsveç, Stockholm'deki KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nden bir gezegen astronomu ve fizikçisi olan Dr Lorenz Roth, aylardaki radyasyon seviyelerini inceleyen AuroraMHD projesinin bir parçasıydı.

Europa, Hubble'ın ultraviyole görüntülerinde görülebilen Jüpiter'den gelen radyasyonla sürekli bombardımana tutulduğu için sabit bir aurora yayar.

AuroraMHD ayrıca, Europa'nın yüzeyinden gelen su bulutlarının ve bu patlamaların atmosferle nasıl etkileşime girdiğinin doğrulanmasına da yardımcı oldu.

Dr Roth'a göre JUICE, çalışmanın üzerine inşa etmeye yardımcı olacak.

Dedi ki: "Yaşanabilirlik ve yaşam sorunu her zaman arka planda kalıyor."

"Büyük Jüpiter uyduları, büyüklükleri de dahil olmak üzere tüm yönleriyle gezegenlere benzerler: Merkür'e benzer veya ondan daha büyüktürler, birinin manyetik alanı vardır, atmosferleri vardır, okyanusları vs vardır."

"Europa daha umut verici çünkü suyu, deniz tabanındaki kayalık malzemeye doğrudan bağlı ve bu da bazı reaksiyonların gerçekleşmesine izin veriyor.

"JUICE yörüngeye girdiğinde çok fazla bilgi alacağız."

"Ayların etrafındaki manyetik alanları sürekli olarak ölçebilir."