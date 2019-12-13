Yaşam koçunu darp eden 'bodyguard'lara hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yaşam koçunu darp eden 'bodyguard'lara hapis cezası - Son Dakika Dünya

Yaşam koçunu darp eden 'bodyguard'lara hapis cezası

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) balayı için giden yaşam koçu İlter Faik Kaya'yı "ayağında terlik var" diyerek darp eden 5 bodyguard 8'er ay hapis cezası aldı.

Yaşam koçunu darp eden 'bodyguard'lara hapis cezası, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) balayı için giden yaşam koçu İlter Faik Kaya'yı "ayağında terlik var" diyerek darp eden 5 bodyguard 8'er ay hapis cezası aldı. Olay, Haziran 2018'de KKTC'nin turizm şehri Girne'de meydana gelmişti.

Eş Nesrin Konuklu Kaya ile balayı için Girne'de bir otelde kalan İster Faik Kaya, sandaletle girmek istediği gece kulübüne alınmadığı gerekçesiyle tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından dövüldü.

Güvenlik görevlileri, sandaletle içeri girmek isteyen Kaya'ya izin vermeyince tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, güvenlik görevlileri İlter Faik Kaya'yı darp etti.

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Gözüne ve burnuna ciddi şekilde darbe alan Kaya, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlter Faik Kaya, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaya ve eşi, balayını yarıda bırakıp, Ada'dan ayrıldı.

Haklarında dava açılan 5 güvenlik görevlisinin yargılanması bugün sona erdi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sonucunda; Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu ve Göksel Kimyalar 8'er ay hapis cezası aldı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Girne, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:57 Kaynak: DHA
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