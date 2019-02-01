Son Dakika Haberleri: Yaşam Kültürü Müzesi'ne Rekor Bağış

Yaşam Kültürü Müzesi'ne Rekor Bağış

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl kurulan Bursa'da Yaşam Kültürü Müzesi, müze dostlarının bağışlarıyla zenginleşiyor.

Yaşam Kültürü Müzesi'ne Rekor Bağış, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl kurulan Bursa'da Yaşam Kültürü Müzesi, müze dostlarının bağışlarıyla zenginleşiyor.

Bursa'da Yaşam Kültürü Müzesi, müze severlerden ilgi görüyor. Ziyaretçilerini yıllar öncesinde nostaljik bir yolculuğa çıkaran ve kent kültürünün gelecek nesillere aktarıldığı müze, asırlık mimarisi ile de dikkat çekiyor. 19. yüzyıl geleneksel Türk mimarisinin güzel bir örneği olan Hasan Eşref Efendi Konağı'nda projelendirilen müze, ilk yılda 12 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Nostaljik eşyalarla dolu tarihi binada 'yaşayan müze' kavramına uygun projelendirilen Bursa'da Yaşam Kültürü Müzesi, kent insanının gelenek ve göreneklerinden kesitler sunuyor.

Bursa müzesine sahip çıktı

Tarihi atmosferi, asırlık mimarisi ve adeta Bursa'nın geçmişine uzanan hikayeleri ile Bursa'da Yaşam Kültürü Müzesi, müze dostlarının bağışlarıyla her geçen gün daha da zenginleşiyor. Müzeye kurulduğu günden buyana teşhir edilmek üzere, içinde tarihi eşya ve objelerin bulunduğu yüzlerce bağış yapıldı. Eski Bursa evlerinin vazgeçilmez nostaljik eşyaları, saten yorganlar, sofa mangalları, hamam takımları, yüzlerce yıllık dikiş makineleri ve el emeği göz nuru 408 parçadan oluşan 40 yama, müzeye bağışlanan objelerden sadece bir kaçı Müze çalışanları tarafından değerlendirmeye alınan tarihi eşyalar, müze konseptine uygun şekilde teşhir ediliyor.

Masal geceleri, renkli atölyeler

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa'da Yaşam Kültürü Müzesi birbirinden renkli faaliyetlere ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor. Masalcı nine çocukların hayal dünyasını renklendirirken yetişkinlere yönelik düzenlenen masal geceleri de ilgi görüyor. Etamin atölyesi, geleneksek turşu yapımı, drama ile geçmişe yolculuk etkinliklerinin düzenlendiği müzede unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları da canlandırılıyor. Yaşam Kültürü Müzesi'ndeki faaliyetler, atölye çalışmalarına katılmak ve müzeye bağışta bulunmak isteyenler www.bursamuze.com web adresinden ayrıntılı bilgi alabilirler. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

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