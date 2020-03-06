Yaşam maliyetinin en yüksek olduğu ülkeler - Son Dakika
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Yaşam maliyetinin en yüksek olduğu ülkeler

6 saat önce

Kira, ulaşım ve temel gıda maddeleri gibi yaşam maliyetlerinden yola çıkarak hazırlanan raporda, dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu.

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Kira, ulaşım ve temel gıda maddeleri gibi yaşam maliyetlerinden yola çıkarak hazırlanan raporda, dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu. Listenin ilk sırasına Cayman Adaları'nın yerleştiği saptanırken, Cayman Adaları'nın 141,64 endekse sahip olduğu kaydedildi.


Medya takip kurumu Ajans Press, hayat pahalılığı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl hayat pahalılığı ile alakalı basına bin 234 haber yansıdığı tespit edildi. Geçen yılın haber adetlerine bakıldığında ise 4 bin 474 olarak görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde de hayat pahalılığına oranla asgari ücrete gelen zammın medyada büyük yankı uyandırdığı kaydedildi.


Türkiye 101'inci sırada


Ajans Press'in, MoveHub verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yaşamanı sürdürmek için en pahalı olan ülkeler belirlendi. Raporun fatura, kira ve ulaşım gibi yaşam maliyetlerinden yola çıkarak hazırlandığı görüldü. Böylelikle listenin ilk sırasına yerleşen ülke Cayman Adaları olurken, sırasıyla pahalılıkta ilk sırada yer alan diğer 5 ülke; Bermuda, İsviçre, Norveç ve İzlanda olarak sıralandı. 132 ülkenin yer aldığı listeye Türkiye'nin 101'inci sıradan girdiği görülürken hayat pahalılık endeksi 35,66 olarak saptandı. Listenin en son sırasında yer alan ülke ise 18,58 ile Pakistan olarak gözlendi. Pakistan'ın üzerinde yer alan, yaşam maliyetinin ucuz olduğu diğer ülkeler ise Afganistan, Hindistan, Suriye ve Tunus olarak sıralandı. - İSTANBUL

Cayman Adaları, Türkiye, Ajans, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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