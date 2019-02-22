Son Dakika Haberleri: Yaşam memnuniyeti azaldı

Yaşam memnuniyeti azaldı

10 dakika önce

"Mutlu" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 53,4'e geriledi.

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"Mutlu" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 53,4'e geriledi. Önceki yıl bu oran yüzde 58'di. "Mutsuz" olduğunu beyan eden oranı ise yüzde 11,1'den yüzde 12,1'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:00 

Ekonomi
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