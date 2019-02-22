Yaşam memnuniyeti azaldı
10 dakika önce
"Mutlu" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 53,4'e geriledi.
"Mutlu" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 53,4'e geriledi. Önceki yıl bu oran yüzde 58'di. "Mutsuz" olduğunu beyan eden oranı ise yüzde 11,1'den yüzde 12,1'e yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:00
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