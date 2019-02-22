Yaşam memnuniyeti azaldı

"Mutlu" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 53,4'e geriledi.

"Mutlu" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 53,4'e geriledi. Önceki yıl bu oran yüzde 58'di. "Mutsuz" olduğunu beyan eden oranı ise yüzde 11,1'den yüzde 12,1'e yükseldi.

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