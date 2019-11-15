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Yaşam Merkezi ile yüzme bilmeyen kalmayacak

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyete açılan Erenler Yaşam Merkezi Belpaş Spor Kompleksi'nde yüzme kursu kayıtları devam ediyor.

Yaşam Merkezi ile yüzme bilmeyen kalmayacak, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyete açılan Erenler Yaşam Merkezi Belpaş Spor Kompleksi'nde yüzme kursu kayıtları devam ediyor. Haftanın 7 günü açık olan komplekste, kayıtlar için detaylı bilgiye 0264 502 29 73 numaralı hattan ulaşılabilecek.


7 bin metrekarelik alan içerisinde barındırdığı çok sayıda sportif aktivite ile bölgenin en büyük ve en kapsamlı tesisi olan Erenler Yaşam Merkezi Belpaş Spor Kompleksi ile Sakarya'da yüzme bilmeyen kalmayacak. Profesyonel yüzme antrenörleri tarafından komplekste haftada 2 gün yüzme eğitimleri verilirken; ayrıntılı bilgi için 0264 502 29 73 numaralı aranabileceği ifade edildi.


Düzenli olarak bakımı yapılan 310 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu ile haftanın 7 günü boyunca (Pazartesi/Salı/Perşembe/Cumartesi) kadınlara ve (Çarşamba/Cuma/Pazar) erkeklere hizmet sunan komplekste ayrıca abonelere özel diyetisyenlik hizmeti de sunuluyor. Belpaş'tan yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyete açılan Erenler Yaşam Merkezi Belpaş Spor Kompleksi'nde yüzme havuzumuzda kayıtlar devam ediyor. Kayıtların bizzat gelerek yapılacağı yüzme havuzu kayıtları için vatandaşlarımız detaylı bilgiye 0264 502 29 73 numaralı hattan ulaşabilirler" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:07 Kaynak: İHA
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