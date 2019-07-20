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Yaşam mücadelesini kaybeden 17 yaşındaki İbrahim, son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen ve arkadaşının hayatını kaybettiği kazadan ağır yaralı olarak kurtulan ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 17 yaşındaki İbrahim D., son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşam mücadelesini kaybeden 17 yaşındaki İbrahim, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen ve arkadaşının hayatını kaybettiği kazadan ağır yaralı olarak kurtulan ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 17 yaşındaki İbrahim D., son yolculuğuna uğurlandı.

26 Haziran tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Soysallı-Çayırözü mevkiinde Y.D. yönetimindeki 38 UK 074 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.E.D.'nin (15) doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki İbrahim D. ise tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 23 gün sonra hayatını kaybetti.

İbrahim D., öğle namazına kılınıp Sindelhöyük Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KAYSERİ
Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:03 Kaynak: İHA
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