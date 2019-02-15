Yaşam Mücadelesini Kaybeden İmam Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yenice ilçesinde meydana gelen 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralı olarak kurtulan özel bir hastanede bir haftadır tedavi gören ve yaşam mücadelesini kaybeden imam olan Ekrem Örenli son yolculuğuna uğurlandı.

Yenice ilçesinde meydana gelen 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralı olarak kurtulan özel bir hastanede bir haftadır tedavi gören ve yaşam mücadelesini kaybeden imam olan Ekrem Örenli son yolculuğuna uğurlandı.



Satuk Köyü Balıkısık İmam Hatibi olan Ekrem Örenli (45) için Yenice Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ilçe protokolü, imamlar ve sevenleri katıldı. Örenlinin cenazesi Cuma namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek

Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak

Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor

Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti