Son Dakika Haberleri: Yaşam Mücadelesini Kaybeden İmam Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yaşam Mücadelesini Kaybeden İmam Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Yenice ilçesinde meydana gelen 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralı olarak kurtulan özel bir hastanede bir haftadır tedavi gören ve yaşam mücadelesini kaybeden imam olan Ekrem Örenli son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşam Mücadelesini Kaybeden İmam Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Yenice ilçesinde meydana gelen 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralı olarak kurtulan özel bir hastanede bir haftadır tedavi gören ve yaşam mücadelesini kaybeden imam olan Ekrem Örenli son yolculuğuna uğurlandı.

Satuk Köyü Balıkısık İmam Hatibi olan Ekrem Örenli (45) için Yenice Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ilçe protokolü, imamlar ve sevenleri katıldı. Örenlinin cenazesi Cuma namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:33 Kaynak: İHA

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