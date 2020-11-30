Yaşam Parkı'na lavanta bahçesi - Son Dakika

Yaşam Parkı'na lavanta bahçesi

30.11.2020 10:35
Yaşam Parkı'na lavanta bahçesi, System.String[]

Gediz Belediyesi, Adnan Menderes Yaşam Parkının çehresini değiştirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Gediz Belediyesi, Adnan Menderes Yaşam Parkının çehresini değiştirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet Demirtaş, Sait Aydemir ve daire amirlerinin de katılımıyla Adnan Menderes Yaşam Parkında yürütülen çalışmalarda incelemelerde bulundu.

İncelemeler hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Gediz Belediyesi olarak ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bölgemizin ve İlçemizin göz bebeği Adnan Menderes Yaşam Parkına Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce 2000 m2'lik alanda lavanta, kuş dili, gold taflan ve nandina dikimi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sadece Gediz'den değil, Kütahya, Uşak ve çevre ilçelerden Adnan Menderes Yaşam Parkına gelen ziyaretçiler var. Gediz'e tatile gelenler buraya da mutlaka uğrayıp, yeşille bürülü oksijen deposu Adnan Menderes Yaşam Parkında gönüllerince vakit geçirip piknik yapıyorlar. Lavanta, kuş dili, gold taflan ve nandina dikimi yapılacak alanla ilçemizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmada önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Adnan Menderes Yaşam Parkı gelin ve damatların da tercihi. Vatandaşlar, Adnan Menderes Yaşam Parkında bol bol fotoğraf çekiliyor. Dış çekim için birçok ilden ve ilçeden gelen gelin ve damatlar, burada mutluluklarını ölümsüzleştiriyor. İlçemizi daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Yaşam Parkı'na lavanta bahçesi
Yaşam Parkı'na lavanta bahçesi
Yaşam Parkı'na lavanta bahçesi

Gediz Belediyesi, Adnan Menderes, Lavanta, Gediz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşam Parkı'na lavanta bahçesi - Son Dakika


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