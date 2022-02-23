Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı - Son Dakika
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Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı

23.02.2022 11:01
Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki yaşam parkına dadanan hırsızların kapı, pencere, demir çerçeve ve klozeti çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki yaşam parkına dadanan hırsızların kapı, pencere, demir çerçeve ve klozeti çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesinde yer alan yaşam parkında meydana geldi. Parkın içerisinde bulunan binaya giren hırsızlar, kapı, pencere, demir çerçeve, elektrik panosu ve klozeti çaldı. Para karşılığı olan her şeyi çalan hırsızların ardından bina adeta harabeye döndü. Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti. Durumun bildirilmesiyle olay yerine giden polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı
Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı

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Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşam parkına dadanan hırsızlar klozeti bile çaldı - Son Dakika


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