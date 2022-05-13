Son dakika gündem: YAŞAM SAVAŞINI KAYBEDEN ZEYNEP, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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Son dakika gündem: YAŞAM SAVAŞINI KAYBEDEN ZEYNEP, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

13.05.2022 14:39

Son dakika haberler... ERZURUM'da, otomobilin çarpması sonucu okul arkadaşı Nezahat Tanaş ile birlikte yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeynep Bağrıyanık (22), son yolculuğuna uğurlandı.

ERZURUM'da, otomobilin çarpması sonucu okul arkadaşı Nezahat Tanaş ile birlikte yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeynep Bağrıyanık (22), son yolculuğuna uğurlandı. Otomobil sürücüsü Osman K. ise denetimli serbestlikle şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 11 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında meydana geldi. Osman K. yönetimindeki 25 AP 901 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'a çarptı. Okullarının mezuniyet yemeği için restoranlarla görüşmeye gittikleri belirtilen 2 öğrenci, yaralandı. Öğrencilerden Nezahat Tanas Erzurum Şehir Hastanesi'ne, Zeynep Bağrıyanık ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nezahat Tanas dün sabah saatlerinde, Zeynep Bağrıyanık da yine aynı gün saat 15.00 sıralarında yaşam savaşını kaybetti.

Figen- Ahmet Oğuz Tanas çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Tanas, dün Yakutiye ilçesindeki Muratpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Erzurum Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAKAN KURUM DA CENAZE NAMAZI KILDI

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası bugün cenazesi ailesine teslim edilen Zeynep Bağrıyanık için ise Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Erzurum'a, çeşitli temel atma ve anahtar teslim törenlerine katılmak üzere gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de cenazeye katıldı. Cenaze namazının ardından Bakan Kurum, Bağrıyanık'ın babası Zafer Bağrıyanık'a taziye dileklerini iletti. Zeynep Bağrıyanık, Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DENETİMLİ SERBESTLİKLE BIRAKILDI

Bu arada olayın ardından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Osman K., çıkarıldığı mahkemece 'denetimli serbestlik' şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika gündem: YAŞAM SAVAŞINI KAYBEDEN ZEYNEP, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika gündem: YAŞAM SAVAŞINI KAYBEDEN ZEYNEP, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika gündem: YAŞAM SAVAŞINI KAYBEDEN ZEYNEP, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika gündem: YAŞAM SAVAŞINI KAYBEDEN ZEYNEP, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: YAŞAM SAVAŞINI KAYBEDEN ZEYNEP, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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