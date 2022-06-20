Yaşam savaşını kazanan 390 gramlık 'Mucize' bebek alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika
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Yaşam savaşını kazanan 390 gramlık 'Mucize' bebek alkışlarla taburcu oldu

20.06.2022 09:56
Yaşam savaşını kazanan 390 gramlık 'Mucize' bebek alkışlarla taburcu oldu

MANİSA'da, annesinin yaşadığı gebelik zehirlenmesi nedeniyle sezaryenle prematüre olarak dünyaya gelen 390 gramlık kız bebek, 6 ay süren yoğun bakım mücadelesinin ardından yaşama tutundu.

MANİSA'da, annesinin yaşadığı gebelik zehirlenmesi nedeniyle sezaryenle prematüre olarak dünyaya gelen 390 gramlık kız bebek, 6 ay süren yoğun bakım mücadelesinin ardından yaşama tutundu. Yaşaması mucize olduğu için Mucize ismi verilen bebek, tedavi eden doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Büşra Kahraman (23), 22 haftalık hamileyken, geçen yıl 7 Aralık'ta yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye başvurdu. Gebelik zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Kahraman, acil olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Hemen doğuma alınan Kahraman, sezaryenle kız çocuğunu dünyaya getirdi. 390 gram doğan ve yaşamasının çok zor olduğu belirtilen bebek, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Beyin ve akciğer kanaması geçiren, solunum sıkıntısı yaşayan bebek, yoğun bakımdaki 6 ay süren yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutundu. 20 gün önce servise alınan ve yaşamasının mucize olması nedeniyle Mucize ismi verilen bebek, 3 kilo 550 grama ulaştı. Hayati fonksiyonları normale dönen Mucize Kahraman'ın yaşama tutunması ailesi Büşra-Sercan Kahraman çiftini, doktor ve hemşireleri sevince boğdu. Mezuniyet kıyafeti giydirilen Mucize bebek, kendisini tedavi eden doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edildi.

'MUCİZE, PREMATÜRE AİLELERİNE UMUT OLSUN'İlk bebekleri olan Mucize'yi sağlıklı olarak kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Büşra Kahraman, "Kızım 390 gram doğdu, şu an 3 kilo 550 gram. İlk gördüğümüzde çok endişeliydik. 6 ay boyunca çok zorlu günlerimiz oldu. Avuç içi kadardı, çok şaşırmıştık. Beyin kanaması ve akciğer kanaması geçirdi. Sabrettik. Mucize, bütün prematüre ailelerine umut olsun" dedi.Mucize bebeğin sağlığı hakkında bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin yenidoğan bakım ünitesi sorumlu doktoru Sema Tanrıverdi de şunları söyledi:

"Gebelik haftasına göre 24, ölçümlere göre 22 haftalık acil sezaryen ile 390 gram doğan kız bebeğimizi ağır prematüre ve ileri solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitemize yatırdık. Birçok zorlu süreç, müdahale ve ameliyatlardan geçen hastamız yaklaşık 160 gün yoğun bakım ünitemizde, 20 gün de yenidoğan servisinde yattı. Birçok problemle karşılaştık. Normalde bu kadar ileri düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşama şansları yüzde 10 civarlarında; bu da çok düşük bir oran. Hem 400 gramın altında doğup hem de ileri prematüre olmasından dolayı hayatta kalma oranları çok düşük. Bu bebekleri sağlıklı şekilde yaşatmanın yanı sıra hayata bağlamak da önemli. 6 aydır takip ediyoruz ve sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz. Ailesi, hayatta kalma oranı çok düşük olmasına rağmen hayatı tutunan bebeklerine Mucize ismini verdi."


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Kaynak: DHA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşam savaşını kazanan 390 gramlık 'Mucize' bebek alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

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