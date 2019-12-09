Son Dakika Haberleri: Yaşam Tüneli'de 6 bin 499 kişiye eğitim verildi
Son Dakika Güncel Yaşam Tüneli'de 6 bin 499 kişiye eğitim verildi - Son Dakika

Yaşam Tüneli'de 6 bin 499 kişiye eğitim verildi

6 saat önce

Gümüşhane'de "Yaşam Tüneli Projesi" kapsamında bin 510 araç sürücüsü ve 4 bin 989 yolcu olmak üzere 6 bin 499 kişiye trafik eğitimi verildi.

Yaşam Tüneli'de 6 bin 499 kişiye eğitim verildi, System.String[]

Gümüşhane'de "Yaşam Tüneli Projesi" kapsamında bin 510 araç sürücüsü ve 4 bin 989 yolcu olmak üzere 6 bin 499 kişiye trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatı ve Gümüşhane Valiliğinin katkılarıyla İkisu köyündeki uygulama noktasında "Yaşam Tüneli Projesi"nin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Projeyle bin 510 araç sürücüsü ve 4 bin 989 yolcuya eğitim verdiğini belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Emniyet kemeri takmayan sürücüler başta olmak üzere kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücüleri, aracıyla birlikte özel olarak hazırlanmış Yaşam Tüneli'nin içinde eğitime tabi tutulmaktadırlar. Yaşam Tüneli içerisine alınan sürücülere ses ve görüntü sistemleri vasıtasıyla emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, alkolün sürücüler üzerindeki etkileri, cep telefonunun insan dikkati üzerindeki olumsuz etkileri konularında 5 dakikalık bilgilendirici eğitim faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında 3 aylık süreç içerisinde toplam bin 510 araç sürücüsüne ve 4 bin 989 yolcuya Yaşam Tüneli'nde eğitim verilmiştir."

Vatandaşların da uygulamaya destek verdiğini ifade eden Karataş, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla araç ve sürücüler üzerinde denetimlerin etkin ve sürekli şekilde devam ettiğini vurguladı.

Gümüşhane, Karataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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