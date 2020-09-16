TRABZON Engellleri aştı, fenomen oldu - Son Dakika

TRABZON Engellleri aştı, fenomen oldu

Engellleri aştı, fenomen olduTRABZON'da küçük yaşta trafik kazası geçiren Murat Çabuk (26), sağ bacağı ile sol kolunu kaybetti.

Engellleri aştı, fenomen oldu

TRABZON'da küçük yaşta trafik kazası geçiren Murat Çabuk (26), sağ bacağı ile sol kolunu kaybetti. Yaşama azmi ve enerjisiyle engelleri aşan Çabuk, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarla 1 milyon takipçiye ulaştı. Engellilere de umut olan Çabuk, "Her zaman mutlu olmak için çabaladım" dedi.

Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde yaşayan Murat Çabuk, 2001 yılında 7 yaşındayken annesiyle yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması ağır yaralandı. Çabuk, kaza sonucu sağ bacağı ve sol kolunu kaybetti. Hayata küsmeyen ve özel bir hastanenin çağrı merkezinde çalışan Çabuk, yaşama azmi ve enerjisiyle engelleri aştı, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarla 1 milyon takipçiye ulaştı. Horon oynayan, müzikli kilipler çeken Çabuk'un görüntüleri ilgiyle takip ediliyor. Tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayan Çabuk, sosyal medyada ilgi gören videoları ile engellilere umut oluyor.

'MUTLU OLMAK İÇİN ÇABALADIM'

Yaşadığı hayatın her şeyinden zevk aldığını belirten Murat Çabuk, '2001yılında 7 yaşında geçirdiğim bir trafik kazasında sağ bacağımı kalçadan, sol kolumu dirsekten itibaren kaybettim. İnsanın istediğinde her şeyi başarabileceğini fark ediyorsun. 7 yaşından 26 yaşına gelene kadar hayatın zorluklarını yaşayıp görmek bana küçük yaştan beri büyük bir olgunluk tecrübe kattı. Şu anda yaşadığım hayattın her şeyini yaşamaktan zevk alan, hayatın ne kadar değerli olduğunu anlayan biri oldum. Her zaman mutlu olmak için çabaladım" dedi.

Sosyal medyada çok aktif olduğunu söyleyen Çabuk, "Sosyal medyada çok aktifim. Bunun sebebi de 'Bir şey yapamaz, başaramaz' bakışı vardı. Ben o gözlerin hepsini kırmak isteyen birisi oldum. Benim gibi birçok örnek var. Sosyal medyada çok aktif olmamdan dolayı biraz daha ön plana çıktım. Videolar çekip engelsiz olan bir insanın bile yaşayamadığı mutluluğu ben engelli olduğum halde yaşayıp onlara göstermenin bana verdiği bir azim, mutluluk ve neşe var. İnsanlara biraz daha örnek olma yolunda olacağım. Mutlu olmak için her zaman bir sebep olduğunu göstermek istiyorum. Ben bu kadar keyifli ve neşeliyken başka insanların farklı problemlerden dolayı mutsuz olmasını istemediğim için bu yolda olacağım? diye konuştu.

?BİZLERİN YAŞAYAMADIĞI HAYATI YAŞIYOR?

Murat Çabuk'un çocukluk arkadaşı Rahmi Can Taş, 'Murat'ın çocukluk arkadaşıyım. Murat kaza geçirdikten sonra asla pes etmedi. Her zaman bizimle birlikteydi. Moralimiz bozukken bile bize moral veriyor ve enerji aşılıyor. Normal insanlardan bile daha neşeli ve mutlu bir insan. Murat bizlerin bile yaşayamadığı hayatı yaşıyor' ifadelerini kullandı.

Esnaf Recep Arpacı ise, 'Murat çevresine pozitif bir enerji yayıyor. Kendisini çok seviyoruz. Yaşam enerjisi çok yüksek ve kendisini her şeye motive etmeye çalışıyor' şeklinde konuştu.

TRABZON Engellleri aştı, fenomen oldu

Yıldızlı Mahallesi, Trafik Kazaları, Akçaabat, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Engellleri aştı, fenomen oldu - Son Dakika

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