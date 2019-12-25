Yaşama sevinciyle görme engelini aştı - Son Dakika
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Yaşama sevinciyle görme engelini aştı

6 saat önce

Sakarya'da yaşayan Burak Kırtıl, küçük yaşta görme yetisini kaybetmesine rağmen yaşama sevinciyle akranlarına örnek oluyor.

Yaşama sevinciyle görme engelini aştı, System.String[]

Sakarya'da yaşayan Burak Kırtıl, küçük yaşta görme yetisini kaybetmesine rağmen yaşama sevinciyle akranlarına örnek oluyor.

Arifiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Kırtıl, 7 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle görme yetisini kaybetti.

Ailesinin desteğiyle eğitimine devam eden Burak Kırtıl, arkadaşlarıyla uyum içerisinde derse giriyor, boş vakitlerinde evinde origami sanatıyla kuş yapıyor.

Müzik eğitimi alarak misafirlere bağlama çalan, bilgisayar ve tablet kullanan Kırtıl, hiçbir zaman kaybetmediği yaşama sevinciyle evresindekilerin takdirini topluyor.

"Burak, yaşam enerjisi olan bir çocuk"

Burak Kırtıl'ın sınıf öğretmeni Alaeddin Hacıcaferoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencisiyle Kur'an-ı Kerim dersinde değişik metotlar uyguladıklarını belirterek, "Buna daha sıfırdan başladık. Burak gayretli, istekli ama insan içinde okumaktan imtina ediyor. Burak'tan memnunuz, çok güzel saz çalar. Burak zaman zaman derslerimizde saz çalar, onu dinleriz." diye konuştu.

Öğrencisinin esprili bir insan olduğunu dile getiren Hacıcaferoğlu, "Zaman zaman güzel espriler yapar, beraber güleriz. Burak kendisiyle barışık bir öğrenci, el işi de yapıyor, bilmeceleri güzel çözer, interneti güzel kullanır." dedi.

Burak'ın ağabeyi Meriç Kırtıl da kardeşini eğitim alması için çeşitli okullara gönderdiklerini aktararak, "Saz çalma ve kağıt katlama gibi özel kurslara gönderdik. Şu anda görme engelli olmasına rağmen güzel şeyler yapıyor. Çevresi ve arkadaşlarıyla olsun, ailemizle olsun arası çok iyi. Heyecanlı, yaşam enerjisi olan bir çocuk." ifadelerini kullandı.

Arifiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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