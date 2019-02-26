Yaşama Yol Ver" Projesi
33 dakika önce
Karabük İl Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleri arasında "Yaşama Yol Ver" projesi protokolü imzalandı.
Karabük
İl Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleri arasında "Yaşama Yol Ver" projesi protokolü imzalandı.
Toplumda 112 bilincinin oluşturulması, 112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi amacıyla ilkokul (3. sınıf) öğrencilerine yönelik ilimiz ve ilçelerimizde bulunan tüm okullarda uygulanmak üzere hazırlanan sunum ve video gösterilerinin yer aldığı eğitime ilişkin protokol imzalandı.
Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı
, "Bakanlığımızca başlatılan ve ilimizde müdürlüğümüzce yürütülen proje çerçevesinde ilkokul öğrencilerinde 112 bilincinin oluşturulması, 112 acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesine yönelik hazırlanmış olan video gösterileri sunulmakta ve ambulans tanıtımı yapılmaktadır. Sunum sonunda tüm çocuklarımıza bilgilendirici broşür ve promosyon dağıtılacak, broşürleri evde anne, baba ve kardeşleri ile paylaşmaları istenecektir. Yerde yatan kazazedeye nasıl ve hangi ekipman kullanılarak müdahale edildiği, hasta ve yaralının ambulansa nasıl alındığı şeklinde bir ilk yardım canlandırması yapılarak çocuklarımıza ani yaralanma ya da kaza anında nasıl doğru müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterilecektir." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:11 Kaynak: AA
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