Yaşamak Güzel, Yaşatmak Da - Son Dakika

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6 saat önce

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde, organ nakli ekibimiz tarafından dış merkezde kadavradan çıkartılan böbrek, 20 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 57 yaşındaki hastaya şifa oldu.

Yaşamak Güzel, Yaşatmak Da, System.String[]

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde, organ nakli ekibimiz tarafından dış merkezde kadavradan çıkartılan böbrek, 20 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 57 yaşındaki hastaya şifa oldu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde bir süredir böbrek nakli yapacak öğretim üyesinin yokluğu nedeniyle gerçekleştirilemeyen organ nakilleri, yenilenen organ nakli ekibiyle ivme kazanmaya başladı.

Erciyes Üniversitesi Organ Nakil Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Tutkun Talih, yaptığı açıklamada; " Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi tarafından bize sunulan ilk böbreği ekibimizle aldık ve başarılı bir operasyonla kendi hastanemizde takip ettiğimiz hastamıza taktık. İstanbul'da bir yıllık zorlu karaciğer ve böbrek nakli eğitimi sonrası yuvama dönüp, kıymetli hocalarımın desteğiyle ilk başarılı böbrek naklini gerçekleştirdim. İnşallah Kayseri'mize ve üniversitemize hayırlı olur. Öncelikle bize bu ortamı sağlayan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Çalış hocama teşekkür ederim. Ayrıca bu zorlu süreçte gösterdikleri sonsuz destek ve katkıları için Prof. Dr. Erdoğan M. Sözüer hocama, Prof. Dr. Hızır Akyıldız hocama ve Doç. Dr. Muhammet Akyüz hocama minnettarım. Yine bana bu eğitimi veren hocam Prof. Dr. Ayhan Dinçkan'a ve ekibine de teşekkürü borç bilirim. Bundan sonraki süreçte fakültemizin bir böbrek nakli merkezi olması yolunda elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizin de bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Akyıldız da "Hastanemizde organ nakli yapabilmemiz için gerekli alt yapı, ekipman ve ekibimiz tamamlanmıştır. Sağlık Bakanlığımız tarafından da hastanemizin organ nakli ruhsatlandırması yenilenmiştir. Hastalarımızın ameliyat olmak için dış merkezlere gitmelerine gerek yoktur. Hastaların sonraki süreçlerde takiplerinin yapılması da çok önemlidir, bu konuda yetişmiş çok kıymetli hocalarımız ve ekibimiz ile tek kişilik odalarda, temiz mekanlarda sağlık hizmeti almaları bizleri de memnun edecektir." dedi.

İç Hastalıkları A.D. Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hastaneler Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Koçyiğit ise konuşmasında "Yaklaşık 20 yıldır böbrek yetmezliği nedeni ile diyalize giren 57 yaşındaki hastamızın başarılı böbrek nakli sonrasında takiplerini biz yapmaktayız. Bu hastamız gibi toplumda birçok böbrek yetmezliği olan hastaların bulunduğu aşikardır. Sağlıklı kişilerin hayata tutunmaları için organ bağışı yapmaları gerekmektedir." diye konuştu. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:31 Kaynak: İHA

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