Yaşamak için engel yok! - Son Dakika

Karabağlar Belediyesi'nin Engelliler Haftası etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Spina Bifida Derneği Başkan Yardımcısı Avukat E. Nurdan Anlı, "Yaşamak için engel yok" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bozyaka Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri, meclis üyeleri ve bürokratlar da katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Selvitopu, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon engelli olduğunu hatırlatarak, "Karabağlar'da da yüzde 14 civarında engelli yurttaşımız var. Nüfusumuzu yaklaşık 500 bin olarak kabul edersek, 60 bin ile 70 bin arası vatandaşımız engelli. Bu büyük bir oran. Bizim bu insanlara duyarsız kalmamız asla söz konusu olamaz. O nedenle Karabağlar Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yapmaya gayret ediyoruz. Engelli insanların yanında olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız ve uyguladığımız tüm projelerde, engelli insanları da düşünüyoruz. Ülkemiz ve dünyamızdaki standartlarda ne varsa o şekilde yapmaya gayret ediyoruz" dedi

Algı değişmeli

Toplumumuzda, engellilerle ilgili acıma duygusunu içeren yanlış bir algı bulunduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Bu doğru bir yaklaşım değil. Onlar da sonuçta aynı bizim gibi günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Haklarıyla ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak sosyal devletin bir sorumluluğu. Yerel yönetim olarak biz de üzerimize düşeni yapmak zorundayız" diye konuştu.

Daha sonra Türkiye Spina Bifida Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Nurdan Anlı, konuyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Hastalığın, bebeğin anne karnındayken omurgasının tam kapanmaması nedeniyle oluşan bir engellilik durumu olduğunu, sinir sistemlerinde değişik derecelerde felçlere yol açtığını söyledi. Anlı, "Bu hastalığın Türkiye'de gözükme sıklığı binde 3. Türkiye'de her yıl 4 bin çocuk doğuyor. Önlenebilir mi? Evet. Ne kadar çok bilgimiz artarsa o kadar önleme ihtimalimiz var. Folik asit vitaminini, gebe kalmadan en az 3 ay önce almaya başladığınızda bu hastalık yüzde 70 oranında engellenebilir" dedi.

Etkinlik sonunda Başkan Selvitopu, Anlı'ya çiçek vererek teşekkür etti.