'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yaptığı motosikletiyle geçirdiği kazada öldü (2) - Son Dakika

HIZ TUTKUNUYMUŞ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, motosikltenin midibüs ile çarpışması sonucu hayatını kaybeden Hakan Cemal Ünlü'nün (32), hız tutkunu olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından, motosikletiyle saatte 299 kilometre hız yaptığı bir videoyu, "Sevdiklerime giderken, sevmediklerimden kaçarken" notuyla paylaşan Ünlü'nün, bir arkadaşının kendisine yaptığı, "Dünyadan kaçma da" yorumuna, "Amin" yazdığı görüldü.Ünlü'nün, motosikletiyle yaptığı gösterilerin görüntülerini sık sık sosyal medydan paylaştığı öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR,