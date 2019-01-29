Son Dakika Haberleri: Yaşamak İçin Ölüme Yürüyenlerin Yolculuğu "Can Yeleği"

Yaşamak İçin Ölüme Yürüyenlerin Yolculuğu "Can Yeleği"

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu Can Yeleği'nin galası, 28 Ocak 2019 Pazartesi günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Yaşamak İçin Ölüme Yürüyenlerin Yolculuğu

Gönül Kıvılcım'ın yazdığı Nihat Alpteki'nin yönettiği Can Yeleği, tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Oyunun galasına; İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, İBB Kültürel Etkinlikler Müdürü Murat Arslan, İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan, Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul, Sina Baydur, eleştirmen Hayati Asılyazıcı, sanatçılar Engin Uludağ ve Füsun Önal'ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

Oyunun konusu:

Hayat kendi akışında gündelik beklenti ve hayallerle devam ederken yola düşenlerin ve yeni bir hayat için yıllarca yolculuk yapanların hikâyesi; Mülteci bir Anne yaşamaya mecbur kaldığı bir düzenin içinde, yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar.Aynı kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü. Hepimiz aynı dünyada yaşıyorken, nasıl oluyor da ötekine dönüştürüyoruz? "Gerçekler; Gerçekleri görmezsen çarpar insanı, alır duvara çarpar."

Oyunda Elçin Atamgüç rol alıyor.

Oyun, 13-16 Şubat 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, 28 Şubat - 2 Mart 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:25 Kaynak: Bültenler

Gönül Kıvılcım, Şehir Tiyatroları, Muhsin Ertuğrul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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