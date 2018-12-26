Son Dakika Haberleri: "Yaşamaktan Mutluluk Duyulan Bir Şehir İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

"Yaşamaktan Mutluluk Duyulan Bir Şehir İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

29 dakika önce

İnegöl Belediyesi, Beşinci Mevsim Kültür Merkezi binasında devam eden Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları ile binlerce vatandaşa yeni iş kapıları, yeni hobiler ve sosyal bir yaşam imkanı sunmaya devam ediyor.

İnegöl Belediyesi'nin Sanat ve Meslek Eğitimi (İNESMEK) kurslarını ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl'deki tüm hemşerilerimizin çok daha vasıflı, donanımlı, nitelikli hale dönüşmelerini arzu ediyoruz. İnşallah şehrimizde güler yüzlerin artacağı ve yaşamaktan mutluluk duyulan bir şehir için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve parti yöneticileriyle birlikte giyim, amigurumi ve iğne oyası kurslarını ziyaret etti.

HEM MESLEK EĞİTİMİ HEM HOBİ

Kursiyerlerle bir araya gelerek yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Taban, kursiyerlere talep ve önerilerini de sordu. Kurs ziyaretleri sonrası bir açıklama yapan Taban, "Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde İNESMEK kursiyerlerimizi ziyarete geldik. Burada geçtiğimiz yıl başlayan yerleşik işletmeciliğimizle birlikte güzel bir düzen, güzel bir tesis haline dönüştü İNESMEK binamız. Burada vatandaşlarımız gelerek kendilerine hem meslek edindirme kurslarında kendilerine hem mesleki anlamda bilgiler kazanabiliyorlar hem de kendilerini tercihlerine göre hobi amaçlı da geliştirebiliyorlar" dedi.

ÇOK DAHA BAŞARILI VE DONANIMLI İNSANLAR GÖRMEK İSTİYORUZ

İNESMEK'in 2011 yılında 14 branşla hizmet vermeye başladığını ve bugün 40 ayrı branşla hizmeti sürdürdüğünü kaydeden Taban; "Az önce sınıflarımızı da gezdik. Giyim, nakış ve farklı kurslarımızda kursiyerlerimizin memnun ve mutlu olduklarını görüyoruz. Gerçekten bu işi yaparken çok daha nitelikli, faydalı kaliteli olmasını arzu ediyoruz bizde. Bunun için de kursiyerlerimize soruyoruz; bizlerden beklentileriniz, önerileriniz, şikayetleriniz nedir diye. Şuana kadar 4 sınıfımızda gördüğümüz kursiyerlerimiz genel manada memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Tabi bunun üzerine çıkabilmek için mücadelemizi her türlü yapacağız. Kıymetli çalışma arkadaşlarımız ve teşkilat üyelerimizle beraber biz İnegöl'deki tüm hemşerilerimizin çok daha vasıflı, donanımlı, nitelikli hale dönüşmelerini arzu ediyoruz. Onların aile ekonomilerine katkı yapmak istiyoruz, kişisel gelişimlerine katkı yapmak istiyoruz, sosyal hayatta çok daha donanımlı ve başarılı kişiler görmek istiyoruz. Bunun için de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ben buradaki çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimizde güler yüzlerin artacağı ve yaşamaktan mutluluk duyulan bir şehir için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:43 Kaynak: Bültenler

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