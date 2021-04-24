Yaşamaz dedikleri umut, hayata tutundu - Son Dakika

Yaşamaz dedikleri umut, hayata tutundu

24.04.2021 10:38
Yaşamaz dedikleri umut, hayata tutundu, System.String[]

Anne karnında hipoplastik sol kalp sendromu teşhisi konulan Umut bebek, doğumundan 2 gün sonra başarılı bir operasyonla hayata tutundu.

Anne karnında hipoplastik sol kalp sendromu teşhisi konulan Umut bebek, doğumundan 2 gün sonra başarılı bir operasyonla hayata tutundu.

Çanakkale'de yaşayan Merve ile Hakkı Doğan Gümüşay çiftinin ilk çocukları Umut'a rutin gebelik kontrollerinde hipoplastik sol kalp sendromu teşhisi konuldu. Umut bebek için yaşamaz denilirken, anne ve baba onu kucaklarına almak için kapı kapı dolaşmaya başladı. Onun hayata tutunma arzusu hem aileye hem de sevenlerine umut olurken, mutlu haber Bursa'dan geldi. Umudunu koruyan aile bebeğin ameliyatı için Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Seçici ile bir araya geldi. Gerekli tetkiklerden sonra doğumu beklenen Umut, dünyaya gözlerini açtığı ikinci günü ameliyat masasına yattı. Ailenin ve sevenlerinin de dualarıyla başarılı bir operasyon geçiren Umut, minicik kalbiyle hayata tutundu.

Yaptıkları ameliyat hakkında bilgi veren Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Seçici, "Hipoplastik sol kalp sendromu, kalbin sol tarafının ve kalpten çıkan aort damarının ileri derecede gelişme eksikliği olması durumudur. Doğumsal kalp hastalıkları grubundaki en riskli hastalıktır. Doğumsal kalp hastalıklarının yüzde 1'ini oluştururken, bu sebepten hayatını kaybeden hastaların yüzde 25'ini oluşturmaktadır. Bu hastalarda tüm vücuda kan pompalama işini kalbin sağ tarafı üstlenir. Vücut dolaşımı, normalde anne karnında iken açık olup doğduktan sonra kapanan akciğer atar damarı ile aort arasında bulunan yan yol (duktus damarı) ile sağlanır. Eğer duktus damarı kapanırsa hasta hayatını kaybeder. Duktus damarını açık tutmak için damardan ilaç verilir. Bu yüzden hazırlıklı olmak için doğumdan önce teşhis çok önemlidir. Doğum planlaması ona göre yapılır ve yenidoğan, çocuk kardiyoloji ve çocuk kalp damar cerrahisi bölümleri hazırlıklı olur" ifadelerini kullandı.

Bu hastalara 3 aşamalı ameliyat uygulandığını ifade eden Seçici, "İlk aşama norwood ameliyatı olarak adlandırılır ve oldukça kompleks bir ameliyattır. İkinci ameliyat ise 4-6 aylık iken, son ameliyat ise 4 yaşlarında uygulanır. Umut bebeğin teşhisi anne karnında konulduğundan doğar doğmaz duktus damarını açık tutmak için ilaç başlandı. Yapılan ekokardiyografisinde hipoplastik sol kalp sendromunun çok ağır formu olduğu görüldüğü için bebek 2 günlük iken ameliyata alındı. Ameliyat başarılı bir şekilde geçekleştirildi. Yoğun bakım sürecinin de sorunsuz atlatan Umut bebek, çok hızlı bir toparlanma süreci geçirdi. Böyle bir hasta için kısa sayılabilecek bir sürede, iki hafta içinde şifa ile taburcu edildi. Bunun haklı mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi. - BURSA

Yaşamaz dedikleri umut, hayata tutundu
Yaşamaz dedikleri umut, hayata tutundu

Kalp Damar Cerrahisi, Çanakkale, Bursa, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşamaz dedikleri umut, hayata tutundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonlarını kaptırdılar! Thodex vurgunuyla dolandırılan iş adamları teker teker savcılığa koştu Milyonlarını kaptırdılar! Thodex vurgunuyla dolandırılan iş adamları teker teker savcılığa koştu Freni boşalan İETT otobüsü az kalsın faciaya nede oluyordu! Kaza anı kamerada Freni boşalan İETT otobüsü az kalsın faciaya nede oluyordu! Kaza anı kamerada Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor 400 bin kişiyi dolandıran Özer, 2 milyar doları nasıl çaldı? Paranın akıbeti şirketin inisiyatifine bırakılmış 400 bin kişiyi dolandıran Özer, 2 milyar doları nasıl çaldı? Paranın akıbeti şirketin inisiyatifine bırakılmış Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Camdaki Kız dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Nilüfer, bu sefer kızına sahip çıkıyor Camdaki Kız dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Nilüfer, bu sefer kızına sahip çıkıyor         
11:45
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Cinsiyet açıklama partisinde kullandıkları 36 kilo patlayıcı, ortalığı savaş alanında çevirdi Cinsiyet açıklama partisinde kullandıkları 36 kilo patlayıcı, ortalığı savaş alanında çevirdi         
10:04
MHP'li Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı MHP'li Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı         
09:23
Amerikan basını iddia etti! Biden, ilk görüşmede Erdoğan'a 1915 olaylarını Amerikan basını iddia etti! Biden, ilk görüşmede Erdoğan'a 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımayı düşündüğünü söylemiş         
08:11
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Mitsubishi, Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Mitsubishi, Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor         
07:23
İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var         
01:01
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
NASA heyecanlandırdı! Dünyaca ünlü Azmak Nehri'ni paylaşıp hayranlığını dile getirdi NASA heyecanlandırdı! Dünyaca ünlü Azmak Nehri'ni paylaşıp hayranlığını dile getirdi         
18:52
Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı         
18:47
Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı         
16:07
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı         
15:24
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor         
14:34
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu         
14:24
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 11:58:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşamaz dedikleri umut, hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei