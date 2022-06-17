Yaşamaz denilen beşiz kardeşler 5'inci sınıfa geçti - Son Dakika
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Yaşamaz denilen beşiz kardeşler 5'inci sınıfa geçti

17.06.2022 14:53

Yaşamaz denilen beşiz kardeşler 5'inci sınıfa geçti Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin prematüre beşiz çocukları Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin kardeşler 5'inci sınıfa geçti.

Yaşamaz denilen beşiz kardeşler 5'inci sınıfa geçti

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin prematüre beşiz çocukları Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin kardeşler 5'inci sınıfa geçti.

Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda aynı sınıfta okuyan beşiz kardeşler, karne almanın mutluluğunu yaşadı. Başarılı bir ilkokul dönemini geride bırakan beşiz kardeşler, evlerine teşekkür belgesiyle döndü.

Ortaokula geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen beşiz kardeşlerden Zeynep Muteber, "İlkokulu bitirdik ortaokula geçtik. Karnemizi aldık. Yaz tatilinde kitap okuyacağız oyun oynayıp eğleneceğiz. Ortaokula geçtiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Karneleri ve teşekkür belgelerini sınıf öğretmenleri Mesut Şafak'ın elinden alan Yozgatlı beşiz kardeşler, sınıf arkadaşlarıyla da vedalaştı.

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Kaynak: İHA

Akdağmadeni, Yozgat, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşamaz denilen beşiz kardeşler 5'inci sınıfa geçti - Son Dakika

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