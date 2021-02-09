'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı - Son Dakika
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'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı

'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı

09.02.2021 08:36

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve 1 yıldır hayvancılık yapan Nezahat Nadiroğlu, erken doğan ve veterinerlerin 'yaşamaz' dediği buzağıyı hayatta tutabilmek için evinde gözü gibi baktı.

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve 1 yıldır hayvancılık yapan Nezahat Nadiroğlu, erken doğan ve veterinerlerin 'yaşamaz' dediği buzağıyı hayatta tutabilmek için evinde gözü gibi baktı. 'Güneş' adı verilen buzağının iyileşmesinin ardından annesiyle buluşma anı ise Nadiroğlu ailesini duygulandırdı.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Latifiye Mahallesi'nde yaşayan ve bir yıldır hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Nezahat Nadiroğlu'na ait inek erken doğum yaptı. Erken doğduğu için gelişimini tamamlayamayan buzağı için Nadiroğlu seferber oldu. Buzağıyı evine alan Nadiroğlu, 'Güneş' adını verdiği buzağıyı çocuğunun beşiğine alıp, altını bezleyip, biberonla beslemeye başladı. Buzağının beslenmesini özenle yapan Nadiroğlu, düzenli olarak da banyosunu yaptırdı. Evin maskotu haline gelen buzağıyı kucaklarından indirmeyen ve çocuğu gibi seven Nadiroğlu, 2 hafta gözü gibi baktığı buzağıyı, 15 gün sonra annesinin bulunduğu ahıra götürdü. Buzağı annesini gördüğü gibi yanına koştu. İnek, buzağıyı yalamaya başladı. Buzağı ise annesini emmeye başladı.

Nadiroğlu, "Bu yavru 30 gün erken doğdu. İlk doğduğu zaman özel bir veterinere götürdük. Erken doğum gerçekleştiği için prematüre olduğunu ve akciğeri gelişmediği için yaşama şansının çok az olduğunu söylediler. Ben de onu eve aldım. Geceleri buzağı üşümesin diye sobayı yakıyorum. Gece uyanınca altını bezleyip, süt içiriyorum. İki haftadır bizimle evde yaşadı. Aradan 15 gün geçti ve Güneş sağlığına kavuştu. Bugün buzağıyı annesiyle buluşturmak için ahıra getirdim.  Annesini gördüğü gibi koşup hemen boynuna sürtünmeye başladı. Buzağının annesi ise yavrusunu özlemle yalamaya başladı. Bir süre sonra buzağı annesini emerken, annesi de onu yalamaya devam etti. İnanın anneyle buzağının buluşma anı inanılmaz duyguluydu" dedi

Kaynak: DHA
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Doğum, İnek, Güncel, Son Dakika

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