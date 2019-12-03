Son Dakika Haberleri: Yaşamını 4 engelli çocuğuna adadı
Son Dakika Güncel Yaşamını 4 engelli çocuğuna adadı - Son Dakika

Yaşamını 4 engelli çocuğuna adadı

6 saat önce

TUNCELİ'de yaşayan Hani Uğurlu (62), hayatını zihinsel engelli, 2'si kız, 4 çocuğuna adadı.

Yaşamını 4 engelli çocuğuna adadı, System.String[]

TUNCELİ'de yaşayan Hani Uğurlu (62), hayatını zihinsel engelli, 2'si kız, 4 çocuğuna adadı. 41 yıldır engelli çocuklarına baktığını belirten Uğurlu, "Engelli 1 çocuğumun sağlık güvencesi yok. Sosyal Güvenlik Kurumu borç çıkarmış. Çocuklara tek başıma bakmaktan zorlanıyorum, duyarlı insanlardan yardım bekliyorum" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Hani Uğurlu, doğuştan zihinsel engelli olan çocukları Nuray (41), İlhan (39), Semra (37) ve Hasan'a (28) bakıyor. Eşi Ahmet Uğurlu'nun işçi emeklisi olduğunu söyleyen Uğurlu, 4 engelli çocuğuna bakmakta zorlandığını ifade ederek, yakın zamanda Vali Tuncay Sonel'in, eşiyle birlikte ziyaretlerine gelerek kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.

ÇOCUK YAŞTA BABASI TARAFINDAN ZORLA EVLENDİRİLDİ

Küçük yaşta zorla evlendirildiği söyleyen Hani Uğurlu, akraba evliliği nedeniyle çocuklarının engelli dünyaya geldiğini belirterek, "Babam beni köyde yaşadığımız dönemde küçük yaşta zorla evlendirdi. Eşim yakın akraba ve toplam 5 çocuk dünyaya getirdim. Bir kızım evli, onda hiç sorun yok. 2 kız ve 2 erkek oğlum engelli doğdu. Buradan çağrıda bulunuyorum gençlere, ben yaşadım, onlar yaşamasın, akraba evliliği yapmasınlar. Ben yıllardır gece gündüz demeden, dışarı çıkmadan 4 çocuğuma bakıyorum" dedi.

'ÖMRÜMÜ ÇOCUKLARIMA VERDİM'

Çocuklarını haftada 2 gün rehabilitasyon merkezine götürerek, orada uzmanların eşliğinde bakım yaptıran Uğurlu, geri kalan zamanlarda ise evde onlarla tek başına ilgilendiğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, oğlu Hasan'a sigorta prim borcu çıkardığını belirten Uğurlu, "Sosyal güvence nedeniyle gidip derdimi anlattım. Yüzde 90 engelli çocuk dedim, ama dinlemedi kimse. Oğlum Hasan'ın SGK'da bir sürü borcu var, ben ödeyemem, o kadar gücümüz yok. Lütfen bana bu konuda yardım etsinler yetkililer. Ben bir anneyim yıllardır engelli çocuklarıma bakıyorum. Ömrümü çocuklarıma verdim" diye konuştu.


Sosyal Güvenlik Kurumu, Hani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehidin vasiyetiyle yeni doğan kızına İkranur ismi verildi
CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek Kız meselesi cinayeti zanlısı hakkında karar verildi Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 18:12:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşamını 4 engelli çocuğuna adadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]