Yaşamını, Parkinson hastası eşine ve otizmli oğluna adadı

ANTALYA'da yaşayan Arif Okatan (48), yaşamını Parkinson hastası eşi ve ağır otizmli oğluna adadı. Eşi ve oğluna bakabilmek için işini dahi bırakan Okatan, "Kendimi onlara adadım, onların yanından ayrılamıyorum" dedi.

Finike ilçesinde yaşayan Durkadın (45) ve Arif Okatan çiftinin, Muhammed Ali (17) ve Muhammed (21) adlı iki çocukları dünyaya geldi. Muhammed Ali'nin gelişmesindeki yavaşlıktan şüphelenen çift, yapılan doktor kontrolünde ağır otizmli olduğunu öğrendi. Çift çocuklarıyla ilgilenirken, bu kez anne Okatan'ın rahatsızlığı ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde Durkadın Okatan'ın Parkinson hastası olduğu belirlendi.