Son Dakika Haberleri: Yaşamını Tehlikeye Atarak Kamyonette Seyahat Etti

Yaşamını Tehlikeye Atarak Kamyonette Seyahat Etti

1 saat önce

MALATYA'da hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan kişi, korku dolu anlara neden oldu.

Yaşamını Tehlikeye Atarak Kamyonette Seyahat Etti, System.String[]
MALATYA'da hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan kişi, korku dolu anlara neden oldu. Çevredekiler yolculuğu cep telefonları ile görüntüledi. 

Öğle saatlerinde, Yeşiltepe Mahallesi yönünde giden kamyonetin arkasına tutunan bir kişinin yaşamını tehlikeye atarak seyahat etmesi korku dolu anlar yaşattı. Kamyonetin arkasında ilerleyen otomobildekiler ise tehlikeli yolculuğu cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden adam kimseye aldırış etmeden tutunduğu kamyonetin kasasında yolculuğuna kilometrelerce devam etti. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:05 Kaynak: DHA

Yeşiltepe, Malatya, Güncel
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