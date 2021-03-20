Yaşamını yitiren Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu toprağa verildi - Son Dakika

Bursa'da kanser tedavisi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitiren Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Eğinlioğlu'nun cenazesi Paşaalanı Mahallesi'ndeki Arabacıoğlu Camisine getirildi. Eğinlioğlu'nun çocukları Orçun, Mithatcan, Berkcan ile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Yapılan dualar ve helallik alınmasından sonra, İl Müftüsü Ramazan Topcan cami bahçesinde cenaze namazı kıldırdı.

Namazın ardından Eğinlioğlu'nun cenazesi Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, ilçe belediye başkanları, merhum Hasan Ali Eğinlioğlu'nun çalışanları ile iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

1955 yılında Balıkesir'de doğan Eğinlioğlu, ilk öğrenimini 6 Eylül İlkokulu'nda, orta öğrenimini Balıkesir Ticaret Lisesi'nde sürdürdükten sonra yüksek öğrenimini Ankara Turizm Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu'nda tamamladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Eğinlioğlu, bir süredir Bursa'da kanser tedavisi görüyordu.