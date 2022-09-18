CHP eski milletvekili Haluk Pekşen, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Yaşamını yitiren CHP 25 ve 26. Dönem Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Pekşen Ankara Kocatepe Camii'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.
TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ankara'da cuma günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen bugün Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin
, Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez
, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın
, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
, Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen
, CHP'den ve İYİ Parti
'den milletvekilleri ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt
katıldı.
Kaynak: ANKA
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