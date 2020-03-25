Yaşamını yitiren er, toprağa verildi - Son Dakika
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Yaşamını yitiren er, toprağa verildi

6 saat önce

HATAY'ın Altınözü ilçesinde vatani görevini yaptığı birliğinde kendi tüfeğinden çıkan kurşunla yaşamını yitiren Er Yusuf Duruk (24) memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Yaşamını yitiren er, toprağa verildi, System.String[]

HATAY'ın Altınözü ilçesinde vatani görevini yaptığı birliğinde kendi tüfeğinden çıkan kurşunla yaşamını yitiren Er Yusuf Duruk (24) memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Duruk'un cenazesinde, koronavirüs salgınına karşı önlemler alındığı görüldü.

Altınözü ilçesinde vatani görevini yapan Yusuf Duruk, 23 Mart 2020 günü birliğinde nöbet tutarken kendi silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Duruk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Erzurumlu Nevin- Kelami Duruk çiftinin iki erkek çocuğundan en büyüğü olan Yusuf Duruk'un cenazesi, memleketine getirildi. Yusuf Duruk için merkez Palandöken ilçesindeki Solakzade Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi koronavirüs salgını nedeniyle belediye görevlileri, vatandaşların ellerine dezenfektan sıktı, cemaate maske dağıttı. Cenaze namazında sosyal mesafeyi korumak için şeritler çekilip, musalla taşı ve alan tamamen ilaçlandı. Görevliler yan yana gelen vatandaşları iki kol mesafe oluşturması için sık sık uyarılarda bulundu.

Elinde eldiven ve ağzında maske ile kardeşinin tabutuna sarılan Erdoğan Duruk, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları tarafından güçlükle tabuttan uzaklaştırılan Erdoğan Duruk, "Gitti Yusuf'um gitti, seni koruyamadım" dedi.

Cenaze namazının ardından Er Yusuf Duruk, götürüldüğü Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Altınözü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:37 Kaynak: DHA

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