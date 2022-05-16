Yaşamını Yitiren Polis Memuru Erol Yıldız'ın, Helikopter Kazasının Yaşandığı Gün Yazıcıoğlu'nun Koruma Ekibinde Olmadığı Öğrenildi - Son Dakika
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Yaşamını Yitiren Polis Memuru Erol Yıldız'ın, Helikopter Kazasının Yaşandığı Gün Yazıcıoğlu'nun Koruma Ekibinde Olmadığı Öğrenildi

16.05.2022 22:00
Yaşamını Yitiren Polis Memuru Erol Yıldız'ın, Helikopter Kazasının Yaşandığı Gün Yazıcıoğlu'nun Koruma Ekibinde Olmadığı Öğrenildi

Bugün bir kaza sonucu hayatını kaybeden ve bir dönem Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma ekibinde yer alan polis memuru Erol Yıldız; TBMM Koruma Daire Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasının yaşandığı gün Yazıcıoğlu’nun koruma ekibinde görevli değildi. Yıldız’ın, kaza ile ilgili ifadesinin alınmadığı belirtildi.

Bugün bir kaza sonucu hayatını kaybeden ve bir dönem Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde yer alan polis memuru Erol Yıldız; TBMM Koruma Daire Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasının yaşandığı gün Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde görevli değildi. Yıldız'ın, kaza ile ilgili ifadesinin alınmadığı belirtildi.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru Erol Yıldız, bugün sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde işe gitmek üzere aracına binmiş, yokuşta çalıştıramadığı aracının arka kısmına geçerek itmeye başlamış ve bu sırada kayan aracının altında kalmıştı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yıldız'ın; Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili soruşturmaya "FETÖ'nün talimatıyla müdahale edildiği" iddiasıyla açılan davanın, 23 Mayıs'ta yapılacak duruşmasında tanık olarak dinleneceği iddia edilmişti.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; geçmişte Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde yer alan Yıldız, helikopter kazasının yaşandığı gün Yazıcıoğlu'nun yakın koruma ekibinde değildi. Yıldız'ın kaza ile ilgili ifadesinin alınmasının da söz konusu olmadığı ifade edildi. Yıldız'ın, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazaları ile ilgili ifadesine başvurulduğu ve 23 Mayıs'ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı belirtildi.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yaşamını Yitiren Polis Memuru Erol Yıldız'ın, Helikopter Kazasının Yaşandığı Gün Yazıcıoğlu'nun Koruma Ekibinde Olmadığı Öğrenildi - Son Dakika


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