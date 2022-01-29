Üye Girişi
YAŞAMINI YİTİREN UZMAN ÇAVUŞ, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

YAŞAMINI YİTİREN UZMAN ÇAVUŞ, TOPRAĞA VERİLDİ

29.01.2022 09:54

ANKARA'da, beynindeki tümor nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Uğur Gökbulut'un (30) cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

ANKARA'da, beynindeki tümor nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Uğur Gökbulut'un (30) cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

Suriye'de üs bölgesinde, 21 Ocak günü baygınlık geçiren Uzman Çavuş Uğur Gökbulut, Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekilen MR sonucunda Gökbulut'a beyin tümörü tanısı kondu. Ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gökbulut, 26 Ocak günü hayatını kaybetti.

Piyade Uzman Cavuş Uğur Gökbulut'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay'a getirildi. Havalimanından alınıp Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirilen Gökbulut için tören düzenlendi. Törene Uğur Gökbulut'un ailesi ve yakınları, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, siyasi parti temsilcileri ile askeri ve mülki erkan katıldı. Gökbulut'un cenazesi, töreninin ardından Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YAŞAMINI YİTİREN UZMAN ÇAVUŞ, TOPRAĞA VERİLDİ
YAŞAMINI YİTİREN UZMAN ÇAVUŞ, TOPRAĞA VERİLDİ
YAŞAMINI YİTİREN UZMAN ÇAVUŞ, TOPRAĞA VERİLDİ

YORUMLAR
500

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Çavuş, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAŞAMINI YİTİREN UZMAN ÇAVUŞ, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu? Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu?         
09:52
Yıllar önce eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e yürek burkan sözler: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e yürek burkan sözler: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
09:47
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan! Sert sözlerle eleştirdi Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan! Sert sözlerle eleştirdi         
09:42
Abdulhamit Gül'ü Adalet Bakanlığı görevinden istifa etmeye götüren süreç! Soylu ve MOBESE çıkışı dikkat çekti Abdulhamit Gül'ü Adalet Bakanlığı görevinden istifa etmeye götüren süreç! Soylu ve MOBESE çıkışı dikkat çekti         
09:42
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
09:25
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00

Son Dakika Haberleri
09:51 Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu?
09:49 Aziz ile Efnan kavuşuyor mu? İşte son bölüm özeti
09:45 Kırmızı Oda'da, Delikanlı Sadi rüzgarı yeniden!
09:42 Kıbrıs Zafere Doğru'da neler oldu: Barış Harekatı başlıyor
09:38 Aşk Mantık İntikam 30. Bölümde neler oldu: Kıskançlıktan gözleri dönecek!
09:33 Bugün altın ne kadar? İşte 29 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
09:28 Dolar, euro, sterlin kaç lira oldu? İşte 29 Ocak 2022 kurları
09:21 Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi hakkında yorum: Anayasası askıda olan bir devlette özel yaşamın servis edilmesi suç olmaktan çıktı
09:16 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji pek çok bölge için sarı kodlu uyarı yaptı!
22:26 Hindistan ve Pakistan bölününce ayrı düşen kardeşler, 74 yıl sonra buluştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 10:01:45. #1.13#
SON DAKİKA: YAŞAMINI YİTİREN UZMAN ÇAVUŞ, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement