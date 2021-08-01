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Yaşamını yitiren Vali Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı - Son Dakika

Yaşamını yitiren Vali Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı

01.08.2021 13:34

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Hüseyin Avni Coş, 15 Temmuz darbe girişiminde, eline silah alarak valilik binası önünde verdiği fotoğrafla da tanınıyor.

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş, İstanbul İstinye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

15 TEMMUZ POZU HAFIZALARA KAZINDI

Aksaray, Kırklareli, Aydın ve Adana Valiliği makamlarında da oturan Coş, özellikle 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ve silahla verdiği pozla tanındı. Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Sakarya Valiliği'nde alıkonulmak istenen Hüseyin Avni Çoş, darbecilerin vatandaşlar tarafından binadan çıkartılması sonrasında elinde tüfek ile valilik önünde açıklama yapmıştı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı

"MİLLETE NASIL ATEŞ ETTİNİZ?"

Coş, o gece gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" diyerek tepki göstermişti.

HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?

Hüseyin Avni Coş, 1959 senesinde Isparta'da doğdu. 1976 senesinde Eğirdir Lisesi'nden mezun olan Coş, aynı sene Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde eğitime başladı. 1977 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'ne geçiş yaptı ve 1981 senesinde buradan mezun oldu. 1982 senesinde Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Kaymakamlık stajı esnasında Burdur Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 1983 senesinde 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitirdi.1988 senesinde İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı dil kursunu bitiren Coş, bir yıl süreyle ABD'ye gönderildi. 1989 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra Siirt- Şirvan kaymakamlığına atandı.

YILIN VALİSİ SEÇİLMİŞTİ

30 Ocak 2003 Tarih ve 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl Valiliğine atanan Hüseyin Avni Coş, 01.05.2003 tarihinde oluşan Bingöl depreminin ardından oluşan problemlerin hızlı bir şekilde onarılması ve özellikle kış gelmeden afetzedeler için yapılan kalıcı konutların tamamlanmasında büyük katkıları hasebiyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince "Yılın Valisi" seçildi.

EN SON SAKARYA VALİLİĞİ GÖREVİNİ ÜSTLENMİŞTİ

Hüseyin Avni Coş, sonrasında sırasıyla 1 Aralık 2003 tarih ve 2003/6478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray Valiliğine, 30 Aralık 2005 tarih ve 2005/9864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırklareli Valiliğine, 11 Haziran 2009 tarih ve 2009/15064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atandı, bu görevinden sonra da 17 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Adana Valiliğine atandı. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Sakarya valiliğine atanan Vali Hüseyin Avni Coş, 2017'ye kadar bu görevini sürdürdü.

Yaşamını yitiren Vali Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı

Hüseyin Avni Coş, 15 Temmuz, İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşamını yitiren Vali Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı - Son Dakika


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