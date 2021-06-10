Yaşanabilir Bir Dünya İçin Esenlerli Öğrenciler Elele - Son Dakika

Eklenme tarihi 10 Haziran 2021

ABONE OL YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN ESENLERLİ ÖĞRENCİLER ELELE 5-13 Haziran Dünya Çevre Haftası münasebetiyle Esenler Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 12 Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evi'nde eğitim gören öğrenciler trafiğe kapalı olan Davutpaşa Caddesi'nde çevre yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu yıl 49'uncusu gerçekleştirilen Dünya Çevre Haftası'nda 49 kız, 49 erkek öğrenci doğayı koruma ve çevreyi temiz tutma bilinci oluşturmak için yürüdü.

Yürüyüşe katılan öğrenciler, sınıflara ayrılarak bir kısmı yerde gördükleri çöpleri toplayıp bir kısmı ise vatandaşları ve esnafı bilinçlendirmek amaçlı broşür dağıttı. Çocukları caddede gören vatandaşlar bu farkındalığa yoğun ilgi gösterdi.

DUYARSIZLIKLAR DUYARLILIĞA DÖNÜŞSÜN İSTEDİK

Yürüyüşe katılan Esenler Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, çevre duyarlılığı için çocuklarla birlikte hareket ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bilgi evlerimizdeki orta öğretim ve lise öğrencilerimizin katılımlarıyla yaptığımız çalışmalarda özellikle çevre temizliği konusunda dikkat çekiyoruz. Çocuklarımıza ilköğretim aşamasından itibaren çevreye duyarlı olma, çevreyi kirletmeme ve doğaya sahip olma kültürünü veriyoruz. Bugün de çevre günü olması nedeniyle Esenler'de var olan 12 tane bilgi evimizde yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimize bir sosyal duyarlılık çalışması organize ediyoruz. Hem toplumun dikkatini çekmek hem de toplumun duyarlılığını arttırmak için birlikte hareket ediyoruz. Bugün öğrencilerimiz hem giysileri ile hem de çevreye bazı duyarsız kişilerin yapmış olduğu atıklarla duyarsızlıklarına karşı onlara mini uyarılarda bulunacaklar. "

ÇEVRE KORUMA HAFTASI

Yaşadığımız dünyanın hızla kirlenmesine ve kimyasal atıkların çevreye verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla 1972 yılında İsveç'in Stockholm şehrinde Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı düzenlendi. Çevre sorunları üzerine konuşulan konferans sonrasında 5 Haziran tarihi Dünya Çevre Günü olarak belirlendi.

Türkiye'de ise 1978 yılında Çevre Müsteşarlığı ve Türkiye Çevre Sorunları Vakfı kurularak gelecek nesle daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için çalışmalara başlandı. 7-13 Haziran Çevre Koruma Haftası olarak ilan edildi.

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