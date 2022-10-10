Yaşanabilir şehirlerin yolu 'yeşilden' geçiyor - Son Dakika
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Yaşanabilir şehirlerin yolu 'yeşilden' geçiyor

10.10.2022 14:13
Yaşanabilir şehirlerin yolu 'yeşilden' geçiyor

10'uncu WRI Türkiye Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 2022 Kadıköy'de gerçekleştirildi.

10'uncu WRI Türkiye Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 2022 Kadıköy'de gerçekleştirildi. Sempozyumda konuşma yapan WRI Ross Center for Sustainable Cities Vekil Global Direktörü Rogier van den Berg, "Şehirlere odaklanmadan iklim krizini çözemeyiz. Şehirler inovasyonlara imza atma, refahı ve yaşam kalitesini artırma, daha az kaynak tüketimi ve emisyonla yani daha küçük bir karbon ayak iziyle daha fazla insanı barındırma gücüne sahip. Bunun yolu da yeşil ekonomi ve yeşil yatırımdan geçiyor." dedi.

WRI Türkiye Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu bu yıl 'Yaşanabilir Şehirlerin Yolu 'Yeşilden Geçiyor': Yeşil Ekonomi, Yeşil Finansman, Yeşil Yatırım' başlığıyla Kadıköy Belediyesi'ne ait Alan Kadıköy binasında gerçekleştirildi. Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığında yapılan sempozyuma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

Danimarka İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe ile İsveç Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos ve İsveç Türkiye İşbirliği Daire Başkanı Björn Jönsson, bu yıl ilk kez sempozyumda yer alan Nordic Talks oturumununun açılış konuşmalarını yaptı. Açılış konuşmalarından birini yapan WRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız, "Yeşil finansman ve yeşil ekonomi alanında yapılacak çalışmalar yatırımcılara sosyo-ekonomik büyümeyi olumlu etkileyebilecek, yatırımlarını geliştirebilecek ve yeni iş fırsatları yakalayabilecekleri olanaklar sunuyor." dedi.

İMAMOĞLU: EN ÖNEMLİ GÖREV ŞEHİRLERE DÜŞÜYORProgramda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İklim değişikliği zaman geçtikçe azalan değil, artan bir risk ve etkisini çok güçlü hissediyoruz. Harekete geçmek için gelecek zamanı tarif eden değil, bugün eylem halinde olan, bu konuları konuşan ülkeler, şehirler olmak durumundayız. Fazla zamanımız yok. Hızlı bir şekilde önlem almamız gerekiyor. En önemli görev şehirlere düşüyor." diye konuştu.

"AMSTERDAM ÖRNEK TEŞKİL EDEBİLİR"Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ise konuşmasında, "2016 yılında, Amsterdam dahil, Hollanda'daki dokuz belediye, 'Yeşil Sözleşme: Döngüsel Şehir' belgesini imzalayarak, 2050'ye kadar tümüyle döngüsel hale gelmeyi taahhüt etti. Döngüsel bir şehre dönüşmek ise karmaşık bir süreç. Yerel yönetimler, yerel şirketler, yerel kuruluşlar, yerel teknolojiler ve yerel kaynakların iş birliği gerekli. Amsterdam, döngüsel hale gelmek isteyen Türkiye'deki şehirler için ilham ve örnek teşkil edebilir" ifadesini kullandı.

DANİMARKA BAŞKONSOLOSU HOPPE: DANİMARKA YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLERİNDEN BİRİDanimarka İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe, "Danimarka bir zamanlar tamamen ithal petrol ve diğer fosil yakıtlara bağımlıydı. Günümüzde ise Danimarka yeşil dönüşümün öncülerinden biri. Yeşil ekonomiye geçişle ilgili deneyimlerimizi ve bilgi birikimimizi paylaşmak bizim sorumluluğumuz." dedi. İsveç Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos Jönsson, "İsveç, 2045'e kadar dünyadaki ilk karbon nötr OECD ülkesi olmayı hedefliyor. Yeşil ekonominin önemine inanan birçok İsveç şirketi de zehirli olmayan, döngüsel ve biyo-tabanlı bir ekonomiye geçiş için çalışıyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Danimarka, İstanbul, Kadıköy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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