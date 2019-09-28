Yaşanan dehşet anları kameraya yansımıştı... 6'ncı kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 7 gün önce bir binanın 6. katından atlayan genç kız hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 21 Eylül tarihinde Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın 6'ncı katına çıkan 20 yaşlarındaki Ç.K., kendini pencereden boşluğa bıraktı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. K., düşme anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaybedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.