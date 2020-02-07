Yaşanan ilk çığın ardından yaşanan kurtarma çalışması UMKE kamerasında - VAN - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşanan ilk çığın ardından yaşanan kurtarma çalışması UMKE kamerasında - VAN - Son Dakika

Yaşanan ilk çığın ardından yaşanan kurtarma çalışması UMKE kamerasında - VAN

6 saat önce

Yaşanan ilk çığın ardından yaşanan kurtarma faaliyeti UMKE kameralarına yansıdı.

Yaşanan ilk çığın ardından yaşanan kurtarma faaliyeti UMKE kameralarına yansıdı.

Yaşanan ilk çığın ardından yaşanan kurtarma çalışması UMKE kamerasında - VAN

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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