Son Dakika › Güncel › Yaşanan ilk çığın ardından yaşanan kurtarma çalışması UMKE kamerasında - VAN - Son Dakika
Yaşanan ilk çığın ardından yaşanan kurtarma çalışması UMKE kamerasında - VAN
6 saat önce
Yaşanan ilk çığın ardından yaşanan kurtarma faaliyeti UMKE kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:00 Kaynak: AA
Yaşanan ilk çığın ardından yaşanan kurtarma faaliyeti UMKE kameralarına yansıdı.
Son Dakika Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı