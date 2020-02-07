Yaşanan ilk çığın ardından yaşanan kurtarma çalışması UMKE kamerasında (2) - Son Dakika

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Yaşanan ilk çığın ardından yaşanan kurtarma çalışması UMKE kamerasında (2)
6 saat önce
Yaşanan ilk çığın ardından yaşanan kurtarma faaliyeti UMKE kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:57 Kaynak: AA
Yaşanan ilk çığın ardından yaşanan kurtarma faaliyeti UMKE kameralarına yansıdı. (2)
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