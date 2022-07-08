Son dakika haberi... Yaşanan kazalara önlem alınmasını isteyen vatandaşlar yolu kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Yaşanan kazalara önlem alınmasını isteyen vatandaşlar yolu kapattı

08.07.2022 23:11

Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşanan trafik kazalarına önlem alınmasını isteyen vatandaşlar Sapanca-Kocaeli yolunu trafiğe kapattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşanan trafik kazalarına önlem alınmasını isteyen vatandaşlar Sapanca- Kocaeli yolunu trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Birçok kazanın yaşandığı Mahmudiye Mahallesi mevkiinde vatandaşlar yolu trafiğe kapattı. Son olarak geçtiğimiz günlerde bölgede bir aracın çarptığı Hüsamettin Ceylan ağır şekilde yaralandı. Ceylan'ın tedavisi hastanede devam ederken mahalleli ise bölgede yaşanan kazaları protesto edebilmek için Sapanca-Kocaeli yolunu trafiğe kapattı. Bölgede birçok kazanın yaşandığını belirten mahalle halkı, gerekli yerlere trafik ışığı ve yaya geçidi yapılması için başvurduklarını aktardı. Sonuç alamadıklarını ifade eden vatandaşlar, yolu trafiğe geçerek araç geçişine izin vermedi.

Olay yerine Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede vatandaşlar ile emniyet arasında yaklaşık yarım saatlik yaşanan diyaloğun ardından eylem son buldu. Yolun kapalı olduğu esnada ise uzun araç kuyrukları oluştu.

(Yusuf Ersoy - İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: SULTANBEYLİ'DE ZİNCİRLEME KAZA TEM'İ KAPATTI Son dakika haberleri: SULTANBEYLİ'DE ZİNCİRLEME KAZA TEM'İ KAPATTI Son dakika: SULTANBEYLİ'DE ZİNCİRLEME KAZA TEM'İ KAPATTI-1 Son dakika: SULTANBEYLİ'DE ZİNCİRLEME KAZA TEM'İ KAPATTI-1
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yaşanan kazalara önlem alınmasını isteyen vatandaşlar yolu kapattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 23:49:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yaşanan kazalara önlem alınmasını isteyen vatandaşlar yolu kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement