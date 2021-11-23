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Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar - Son Dakika

Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar

23.11.2021 10:43

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, Türkiye'de art arda gelen kedi ölümleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sallıtepe, "Bize gelen yorumlar bu kedi ölümlerinin, bacağı kesilmelerinin büyü için yapıldığı. Konya'dan büyü işleri uğraşan bir kişi bize ulaştı ve 'Bu işleri yapan birileri var, büyücülerin geneli bunu yapıyor. Bağlama büyüsü olarak yapılıyor' dedi" sözlerine yer verdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen kedi ölümlerinin sebebi merak edilmeye başlandı. Kedi ölümlerinin çok sık görüldüğü Turgutlu'nun Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, kedilerin büyü için öldürülme şüphesi üzerinde durulduğunu belirtti.

BACAKLARI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

ODA TV'nin haberine göre Türkiye'de son zamanlarda farklı şehirlerden toplu kedi ölümü haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen hafta sonu Antalya'da 4 kedi ölü olarak bulundu. Manisa Turgutlu'da ise bir kedi bacakları kesilmiş halde ölü bulundu. Bu sabah ise Gaziantep'te 3 kedinin şişlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 24 günde 5 bacağı kesilerek öldürülmüş oldu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. 'Seri kedi katili'nin bir an önce yakalanması için özel ekip kurulan Manisa Emniyeti'nde çalışmalar devam ediyor.

"BÜYÜ İÇİN YAPILIYOR DİYE İHBAR GELDİ"

Kendilerine gelen yorum ve ihbarlardan kedilerin büyü yapmak için öldürülmüş olabileceğini aktaran Seyhan Sallıtepe, "Bize gelen yorumlar bu kedi ölümlerinin, bacağı kesilmelerinin büyü için yapıldığı. Konya'dan büyü işleri uğraşan bir kişi bize ulaştı ve 'Bu işleri yapan birileri var, büyücülerin geneli bunu yapıyor. Bağlama büyüsü olarak yapılıyor' dedi" diye konuştu.

"BİRÇOK ŞEHİRDE AYNI DURUM VAR"

Sallıtepe, "Biz bu ölümlerin Turgutlu'da ilk olduğunu düşündük. Ancak basına düştükten sonra bize birçok şehirden insan ulaştı ve aslında çok daha fazla olduğunu gördük" dedi.

Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar

Turgutlu, Türkiye, Seyhan, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar - Son Dakika


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