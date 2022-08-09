Marmara Gölü havzası TİGEM'e tahsisi onaylandı

Yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan ve izinsiz tarımsal faaliyetler nedeniyle arazi kavgalarının yaşandığı Manisa'nın Marmara Gölü havzası TİGEM'e tahsis edilerek stratejik öneme sahip tarımsal ürün yetiştirilecek.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki "Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan" olarak tescilli, "kuş cenneti" olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve gölü besleyen kaynaklara yapılan baraj nedeniyle tamamen kurudu. Kuruyan göl havzası, izinsiz tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların arazi kavgalarına sahne olmaya başladı. Arazi kavgalarıyla gündeme gelen Marmara Gölü havzasının Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) tahsisi onaylandı. Havzada stratejik öneme sahip ürün yetiştirilmesi planlanıyor. Yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Bir süre önce Marmara Gölü ile ilgili olarak ilgili bürokrat ve diğer paydaşlarımız ile bir araya geldik. Marmara Gölü Havzası'nın, DSİ Genel Müdürlüğü'nce başlatılan proje hayata geçinceye kadar TİGEM tarafından işletilmesi noktasında bir karar alındı. Bir süredir Marmara Gölü ile ilgili gelişmeleri sizlerde kamuoyu ile paylaşıyordunuz. Bu havzanın bir kısmı Hazine'ye ait. Gerekirse Hazine ile de temasa geçilecek. Marmara Gölü havzası, toprak yapısı itibariyle ele alınacak. Buraya Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünler ekilecek. TİGEM'in yapacağı teknik çalışmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı son kararını verecek. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ve aynı zamanda bu havzanın atıl kalmaması için gölümüz yeniden su tutana kadar buranın TİGEM tarafından değerlendirilmesi noktasında mutabık kaldık." dedi.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki "Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan" tescilli, "kuş cenneti" olarak bilinen Marmara Gölü, yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya otururken, balıkçılık faaliyetleri de artık sona erdi.

(Behzat Akcan/İHA)