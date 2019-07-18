Son Dakika Haberleri: Yaşanan sel sonrası Kocaali'de yollar kapandı
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Yaşanan sel sonrası Kocaali'de yollar kapandı

50 dakika önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşanan sel sonrasında ilçede birçok yol ulaşıma kapandı.

Yaşanan sel sonrası Kocaali'de yollar kapandı, System.String[]
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşanan sel sonrasında ilçede birçok yol ulaşıma kapandı. Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Derelerin taştığı ilçede birçok mahalleyi su basarken, heyelan da meydana geldi. Aşırı yağışlar neticesinde Hendek ilçe yolu Kestanepınarı- Karadere mevkiinin kapalı olması nedeniyle Hendek ilçesine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Aktaş Mahallesi yolunun da kapalı olması nedeniyle Süngüt-Küplük-Kızılüzüm mahallelerine ulaşım sağlanamazken, Ortaköy Barajı bölgesi Eski Gümüşoluk köyü yolu üzerindeki köprünün derenin taşması nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, Görele-Yalpankaya-Yanıksayvant mahallelerine ulaşımın sağlanamadığı kaydedildi. Açmabaşı Mahallesi yolunda 4 ayrı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Maden Deresi-Eski otel mevkiinde köprünün yıkılması nedeni ile mahsur kalan 2 vatandaş için belediye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Kocaali- Akçakoca yolunda da Kocaali ilçesi istikametinin ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Yaşanan sel olayında can kaybının olmadığı öğrenildi.
(Mustafa Özdemir/İHA)
Sakarya, Kocaali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
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