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Yaşanan şiddet kameraya yansımıştı, köpeği tekmeleyen adam gözaltına alındı

24 dakika önce

Yaşanan şiddet kameraya yansımıştı, köpeği tekmeleyen adam gözaltına alındı Köpeğin sesine uyan komşuları adamın yaptığı işkenceyi kameraya aldı Şahıs gözaltına alındıİSTANBUL - Maltepe'de bir şahsın evinde köpeği defalarca tekmeleyip kafasını yerleri vurdu.

Yaşanan şiddet kameraya yansımıştı, köpeği tekmeleyen adam gözaltına alındı

Köpeğin sesine uyan komşuları adamın yaptığı işkenceyi kameraya aldı

Şahıs gözaltına alındı

İSTANBUL - Maltepe'de bir şahsın evinde köpeği defalarca tekmeleyip kafasını yerleri vurdu. Hayvanseverlerin şikayet etmesi ile şahıs gözaltına alınırken, köpeğe yapılan şiddet anları kameralara yansıdı.

Maltepe Cevizli Mahallesi, Neşe Sokak'ta yer alan bir apartmanın çatı katındaki dairede iddiaya göre bir köpeğin seslerini duyan vatandaşlar pencereye koştu. Vatandaşlar evde bulunan şahsın köpeğe vurduğunu görünce hemen durumu polise bildirdi. Bu sırada bir vatandaş bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde şahıs ilk önce köpeği tokatlıyor. Ardından köpeğe tekme atan şahıs, zavallı hayvanın kafasını yerlere vuruyor .Görüntülerin paylaşılması ardından hayvanseverler evin önüne akın etti. Polise haber verilmesinin ardından şahıs gözaltına alındı. Şahısla birlikte polis merkezine götürülen köpek, belediye ekiplerince teslim alınarak, hayvan barınağına götürüldü. Şahsın polis merkezinde sorgusu sürüyor.

Yaşanan şiddet kameraya yansımıştı, köpeği tekmeleyen adam gözaltına alındı

Maltepe, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:23 Kaynak: İHA
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